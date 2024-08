Festival Zepelim: público aprova dia único de shows no evento

Foto: Raquel Aquino/ O POVO Show da cantora Céu no Zepelim 2024

Inicialmente anunciado com dois dias de evento, semelhante à edição do ano passado, o Festival Zepelim de 2024 agradou ao público que foi ao evento neste sábado, 24, para dia único de shows no Marina Park.

Gabriela Gomes, que se divertia durante a apresentação da cantora Céu, diz ter aprovado a mudança do festival: “Particularmente, eu prefiro assim porque consigo aproveitar todas as atrações em um dia só. Eu vim na primeira edição, em 2022, que também era assim, e eu achei ideal. Foi como uma grande virada cultural, como vai ser esse ano”.

Quem também falou sobre a mudança foi Felipe Chavier, que considerou um dia só de shows mais “intenso”: “Eu achei maravilhoso porque assim intensifica a quantidade de pessoas e fica mais fácil para quem trabalha na segunda-feira. É perfeito”.

Também considerando que o domingo “é um dia para descansar” para o começo da próxima semana, Cristiane Silva disse que não foi aos dois dias de show em 2023, por isso, celebra a decisão do festival neste ano.

“Foi ótimo ter um dia só e quase não impactou em relação a quantidade de artistas. Achei bem melhor assim”, afirma. Assim como ela, diversas pessoas com quem O POVO conversou durante o Zepelim concordaram com a preferência de apenas um dia de festa.

Matheus Veras, que estava no Zepelim, disse que a vantagem do novo formato é que ele fica mais semelhante aos festivais de São Paulo: “Eu acho muito melhor assim porque fica a cara de um festival de verdade. Como esse é festival curto, não faz sentido ter dois dias. Mesmo que vire para o dia seguinte, no domingo, assim fica com mais cara das festas de São Paulo”.

No entanto, apesar de dizer que a experiência não é comprometida, parte do público disse gostar da organização anterior, com dois dias de festival. Quem deu a opinião e se declarou assídua no evento foi a publicitária Luana Rocha: “Eu gostava dos dois dias porque achava que separava mais a galera, era menos cansativo”.

“Eu vim ano passado, na segunda edição, e eu prefiro com dois dias porque tinha mais cara de grande evento, achava bem interessante”, disse Luana Soares, que também estava curtindo o evento.

Com a mudança, se apresentam no sábado, 24, os artistas e bandas: Júlia Mestre, Luiz Lins, Ivyson, Os Garotin, Céu, Yago Opropio, Seu Jorge, Jovem Dionísio, Banda UÓ, Marina Sena, BaianaSystem, Planet Hemp e Pabllo Vittar.