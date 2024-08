Fósseis do Ceará eram vendidos em site dos EUA por quase R$ 22 mil

Foto: Reprodução/Indiana Fossils Fósseis de insetos da Chapada do Araripe estavam em comercialização em uma loja virtual dos Estados Unidos

Fósseis de insetos da Chapada do Araripe estavam em comercialização em uma loja virtual dos Estados Unidos. Os artefatos eram vendidos por até R$ 21,6 mil. A prática é ilegal de acordo com a “Lei da usurpação”.

A venda dos fósseis já chegou ao conhecimento das autoridades, que iniciaram a investigação sobre o caso. Após a página remover os anúncios, a empresa também afirmou que deve guardar os exemplares para contribuir com a repatriação.

A denúncia da venda ilegal feita em janeiro de 2023 pelo doutor em Geociências e professor do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Juan Carlos Cisneros, ao canal on-line do Ministério Público Federal (MPF).

Sobre o caso atribuído à Procuradoria da República no Ceará, o paleontólogo constatou que os fósseis foram anunciados pela loja indiana 9 Fossils & Prehistoric Fossils.

Os registros são do período cretáceo, encontrados na Chapada do Araripe. A região que também é comum ao dinossauro ancestral das aves Ubirajara jubatus, contrabandeado para a Alemanha em 1995 e que voltou para o lar de origem em junho de 2023.

Desde 1942 a exportação de todos os fósseis, considerados como patrimônios nacionais, se tornou ilegal. A Lei 8.176 prevê que a negociação das peças é crime, a menos que tenham sido retirados legalmente antes de 1942 e estejam acompanhados da documentação da época.