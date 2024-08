Governo aciona PF com suspeita de novo "dia do fogo" em São Paulo

Foto: FERNANDA BARROS CÉU do Ceará recebe fumaça de queimadas na África e na Amazônia

A escalada das queimadas no interior do País deixa em estado de alerta os Palácios do Planalto e dos Bandeirantes. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspeita que os incêndios que assolam o País possam ter sido causados por uma coordenação criminosa, algo que será objeto de investigação da Polícia Federal (PF).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesse domingo, 25, a prisão de dois homens suspeitos de atear fogo em áreas rurais da região de Ribeirão Preto, agravando a situação crítica dessa parte do interior paulista. Segundo a Defesa Civil, seis cidades enfrentam focos ativos de incêndio e 48 municípios estão em alerta de perigo máximo para queimadas.

"Em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias tenham tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios", disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante entrevista coletiva no domingo, em Brasília.

São Paulo registrou 1,8 mil focos de incêndio somente na sexta-feira, número recorde desde o início das medições do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 1998.

Marina afirmou que 31 inquéritos já foram abertos pela Polícia Federal para apurar incêndios supostamente criminosos pelo País. Um deles diz respeito aos focos em São Paulo, e um segundo também deve ser aberto nos próximos dias referente à mesma região. "Trata-se de uma ação criminosa de quem está ateando fogo criminosamente. É uma guerra contra o fogo e contra a criminalidade", afirmou.

Tarcísio de Freitas informou que, além das duas prisões, um terceiro caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Estado vem sofrendo com incêndios florestais que avançam pelas cidades, causando bloqueio de estradas e interrompendo operações de aeroportos. Até o momento, os incêndios deixaram ao menos dois mortos.

"Nós tivemos ação de criminosos. É uma coisa que não vamos tolerar", disse Tarcísio, em entrevista coletiva realizada em Ribeirão Preto, avaliando que as ações criminosas se somaram às condições climáticas adversas. "As forças de segurança estão mobilizadas para impedir esse tipo de ação."

PRISÕES

O homem detido neste domingo, em Batatais, na região de Franca, tem 42 anos e faz parte de uma facção criminosa, segundo informações da Polícia Civil. Ele foi flagrado com um galão de gasolina e teria gravado um vídeo comemorando.

No sábado, um idoso de 76 anos havia sido preso por policiais militares depois de atear fogo em lixo, numa área de mata no Jardim Maracanã, bairro de São José do Rio Preto. O terceiro caso que está sendo investigado ocorreu na mesma região e envolveu um motociclista, visto por meio de imagens colocando fogo numa mata.

O governador afirmou, ainda, que as queimadas têm diferentes origens: a combinação de estiagem severa, baixa umidade relativa do ar e presença de ventos fortes; a ação de criminosos e a atuação de pessoas "oportunistas", que aproveitam os focos para fazer descarte clandestino de lixo.

Fumaça

Parte do País amanheceu coberta por fumaça decorrente dos incêndios florestais nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste. O fenômeno foi mais forte no interior de São Paulo, mas também afetou Brasília, Goiânia e Belo Horizonte.

Na região de Ribeirão Preto, a fumaça e a proximidade das chamas obrigaram 270 famílias a deixarem suas casas. O governo organizou operação de ajuda humanitária. "Elas (as pessoas) estão em abrigos. Estamos mandando colchões, água, kit de higiene e cestas básicas. Depois, vamos entrar na questão habitação", disse Tarcísio.

Em razão do aumento de casos de problemas respiratórios, foi criado também um plano emergencial para ampliar a capacidade de atendimento nas unidades de saúde. O pacote apresentado aos 26 municípios inclui protocolo para triagem e atendimento em postos e hospitais, além de serviço de telemedicina 24 horas.

A prefeitura de Ribeirão Preto suspendeu as aulas hoje na rede municipal, após constatar acúmulo de fuligem nas escolas. "Uma higienização rigorosa deve ser realizada, a fim de evitar ou agravar problemas de saúde, que podem afetar particularmente bebês e crianças", afirmou a gestão, em nota.

Fortaleza

A fumaça registrada no céu do Ceará nos últimos dias é oriunda das queimadas na região amazônica, mas não só. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as partículas também vêm de incêndios que ocorrem no continente africano.

A baixa umidade relativa do ar, característica desta época do ano, facilita o transporte de aerossóis (poeira e poluição) da superfície para a atmosfera.

Agregada a isso, a fumaça presente em baixos, médios e altos níveis da troposfera (camada da atmosfera mais próxima da superfície), contribui para a cor acinzentada do céu.

Brasília

Em Brasília, a fumaça que encobriu prédios oficiais, como o do Congresso Nacional, é fruto de um conjuntura que inclui queimadas que ocorrem em outras cidades, seca e baixa umidade. Não chove em Brasília há 120 dias e a falta de umidade contribui para que as partículas de fumaça pairem no ar, segundo o Corpo de Bombeiros Militar.

No sábado, os bombeiros combateram incêndio de grandes proporções numa área de preservação de Brasília, onde fica uma das nascentes que abastecem o Lago Paranoá.