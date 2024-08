Vire o jogo contra a violência: Torcida do Fortaleza faz mosaico em alusão ao Agosto Lilás

Foto: Renan Ferreira/Fortaleza EC TORCIDA do Fortaleza exibiu mosaico em campanha contra a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em alusão ao Agosto Lilás, a torcida do Fortaleza exibiu na tarde deste domingo, 25, na Arena Castelão, um mosaico com a frase "Vire o Jogo contra a violência", antes da partida contra o Corinthians, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. A campanha é contra a violência doméstica e familiar contra mulheres.

A campanha de conscientização #EuLigo 180 é uma iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres e tem a parceria do Ministério das Mulheres, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos clubes Fortaleza e Ceará, além de Corinthians e Novorizontino.

Estiveram presentes ontem no Castelão a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero (MDB), a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a senadora Augusta Brito (PT-CE) entre outras autoridades. A ação no estádio terá continuidade nesta segunda-feira, 26, durante o jogo Ceará x Novorizontino, pela Série B.

“O número 180 é para orientação, para denúncia. Hoje, a gente assinou aqui a estadualização desse número. Isso quer dizer que aquelas mulheres que precisarem de orientação, fazer uma denúncia, vão ser encaminhadas diretamente para uma central em nosso estado, e serão encaminhadas também para a nossa rede de proteção”, explicou Jade Romero.

Além da campanha nas arquibancadas, o goleiro do Tricolor do Pici, João Ricardo, entrou na ação e atuou na partida com a camisa número 180, número do telefone de atendimento à mulher para o combate à violência que oferece serviços como registro de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas.

Para o goleiro, é de suma importância dar visibilidade para a campanha na partida. "Vestir as cores do Fortaleza é especial e ter a oportunidade de fazer parte dessas ações mostra como o clube traz essa visibilidade. Sei que é uma campanha de muitas mãos, então o nosso papel no jogo e nessa ação é deixar essa mensagem ao máximo de mulheres possíveis, que elas têm voz", frisou o defensor.