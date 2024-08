Morre Izquierdo, do Nacional, jogador que sofreu arritmia em jogo com o São Paulo

Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP O zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo, durante partida da Copa Libertadores

O jogador do Nacional, do Uruguai, Juan Izquierdo, faleceu na noite desta terça-feira, 27, após sofrer um ataque de arritmia cardíaca na partida da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Copa Libertadores na última quinta-feira, 22.

A notícia foi confirmada pelo time uruguaio. No último boletim do Hospital Albert Einstein antes da confirmação do falecimento do atleta foi informado que ele apresentava "quadro neurológico crítico" e estava dependente de ventilação mecânica.

A cônsul uruguaia Marta Echarte esteve no hospital na segunda, 26, e afirmou que a situação do defensor era "praticamente irreversível".

Na ocasião, o jogador caiu desacordado durante o segundo tempo da partida, no Morumbis, em São Paulo, e, após ser brevemente atendido em campo, foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Desde então, o atleta passou por Centro de Terapia Intensiva e pela Unidade de Tratamento Intensivo, mas não conseguiu se recuperar.

Na terça-feira, 27, o jogador chegou a receber a visita de familiares e do elenco do Nacional-URU no hospital.