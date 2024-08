Governo do Ceará anuncia concurso para a Procuradoria Geral do Estado

Foto: Matheus Souza Governador falou sobre concursos em transmissão nas redes sociais

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que prepara um concurso para a Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) durante transmissão nas redes sociais nesta quarta-feira, 28.

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) vai realizar o certame e a contratação será publicada no Diário Oficial do Estado na noite desta quarta-feira, 28.

"Daqui a pouco nós teremos o edital e tenho certeza que teremos gente do Brasil inteiro. Então, estude cada vez mais", disse sem revelar datas.

Quantas vagas e quais os cargos do concurso da PGE-CE?

No total, serão 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial, que exige curso superior e tem salários girando em torno de R$ 12 mil, segundo o Portal de Transparência do Estado.

Elmano promete concurso para assistente social

Outro concurso nos planos do governo cearense é para a Secretaria de Proteção Social, segundo revelou o governador.

Ele falou que estuda cargos e condições com a secretária Onélia Santana para que a quantidade de vagas e os locais onde serão locados os profissionais sejam estabelecidos.

"Quero terminar o governo dando posse a novos profissionais de assistência social para que a gente tenha um sistema de assistência social e para que a política seja perene", prometeu.

SEAS terá segunda etapa divulgada amanhã

Nos comentários, os postulantes à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) fizeram vários comentários, perguntando ao governador sobre o cronograma do concurso.

"A publicação será amanhã, no Diário Oficial do Estado. Será a convocação da segunda etapa do concurso", disse Elmano respondendo a um dos comentários e sem dar detalhes.



Mais notícias de Economia