Luciana Dummar e João Dummar Neto são homenageado com medalha do TJCE

Foto: FCO FONTENELE ABELARDO Benevides ao lado de Dummar Neto e Luciana Dummar

A presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, e o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, receberam nesta quarta-feira, 28, medalha de reconhecimento do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), pelos serviços e atividades do grupo de comunicação à sociedade.

A honraria foi criada pelos tribunais brasileiros que completaram 150 anos e foi distribuída para instituições, empresas, personalidades e órgãos de imprensa com trabalhos de destaque para a sociedade.

O presidente do TJCE, Abelardo Benevides, destacou a credibilidade do O POVO, a parceria entre o grupo e o tribunal, e defendeu a liberdade de imprensa. “É um reconhecimento do papel do O POVO na imprensa. E, de alguma forma, também estamos homenageando a liberdade de imprensa, que é um mandamento constitucional. O tribunal e eu, pessoalmente, defendemos esse direito”, comentou o magistrado.

Benevides esteve nesta quarta-feira na sede do O POVO e entregou pessoalmente a medalha para Luciana Dummar e João Dummar Neto.



O TJCE completou 150 anos em fevereiro deste ano e foi homenageado, assim como outras seis cortes estaduais, em encontro de presidentes de tribunais com entrega de medalha. O responsável por distribuir as honrarias foi o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.