Conselho de Jovens Leitores faz reunião sobre revisão histórica

Foto: Vanessa Fugi Terceira reunião do Conselho de Jovens Leitores no Espaço O POVO

O Conselho de Jovens Leitores (CJL) do O POVO se reuniu nesta sexta-feira, 30, no Espaço O POVO de Cultura e Arte para discutir temas ligados à revisão histórica e à produção e sugestão de pautas jornalísticas.

O encontro foi guiado por Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO, e pelo historiador Sérgio Falcão, também do O POVO. O CJL é composto por 46 jovens, com idades entre 14 e 19 anos, representando uma variedade de instituições no Ceará, desde setores empresariais até movimentos sociais e ambientais.

Os participantes avaliam os produtos do Jornal, oferecem feedbacks e fazem sugestões, com o objetivo de promover o engajamento juvenil em discussões relevantes para a sociedade, além de contribuir para tornar o jornalismo cada vez mais democrático e plural.