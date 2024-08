Mobilização busca pessoas desaparecidas com material genético

Foto: Samuel Setubal FACHADA da Perícia Forense (Pefoce)

Em alusão ao Dia Nacional da Pessoa Desaparecida, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) participou entre os dias 26 e 30 de agosto da Mobilização Nacional de Identificação e Busca de Pessoas Desaparecidas, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Por meio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a mobilização, em sua primeira etapa, se baseou na coleta de material genético nos dez pontos de coleta da Pefoce localizados na cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixeramobim, Canindé, Iguatu, Tauá, Russas, Crateús e Itapipoca.

O próximo passo é a coleta de impressões digitais e material genético de pessoas vivas que não possuem identificação e por fim, a pesquisa de impressões digitais de corpos não identificados armazenadas em cada uma das unidades da Federação – conhecida como análise do passivo que compara os dados com os registros existentes nos bancos biométricos.

As informações coletadas serão armazenadas na Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), que são atualizados pelas pastas da Segurança Pública dos Estados em parceria com a Polícia Federal (PF).

Conforme divulgado pela SSPDS, as amostras genéticas de pessoas vivas e falecidas que com identidade desconhecida que são analisadas pelos laboratórios do RIBPG são encaminhadas com frequência ao Banco Nacional de Perfis Genéticos, onde os dados coletados pelos 23 laboratórios de genética forense que compõem a rede são cruzados.

Conforme a titular da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Patrícia Aragão, a ação tem tido adesão do público, que voluntariamente, tem procurado o serviço.

“Essa campanha aconteceu em todos os Estados, coordenada pelo ministério da Justiça. Os números ainda não foram compilados, mas na delegacia, já tivemos pessoas buscando os boletins de ocorrência antigos para ir até a Pefoce e coletar o DNA”, explicou.

Aragão detalhou ainda que o banco de perfis genéticos já possui informações inseridas e com o cruzamento das amostras de DNA, há um processamento e quando há o resultado positivo, a perícia entra em contato com a pessoa que doou a amostra. Não há um prazo para um retorno, mas os institutos de medicina vão entrar em contato com o familiar o mais rápido possível caso haja identificação.

“Pode ser que esse familiar, mesmo tendo cedido amostra, não consiga uma resposta. A pessoa que está desaparecida pode continuar desaparecida porque não conta no banco nacional, seja porque, em caso de falecimento não chegou ao conhecimento das instituições policiais a identificação do corpo ou então porque a pessoa continua viva e não está em situação de não identificada”, pontuou.

“Mas uma vez que a Polícia tenha as informações ou a Perícia tenha encontrado semelhança no perfil genético e haja convergência nas informações do que está armazenado no banco de dados nacional com a amostra que foi colhida, entramos imediatamente em contato com a família da pessoa para informar que a angústia acabou porque aquela pessoa foi encontrada”, complementa.

Ao O POVO, a Polícia Civil do Ceará informou que não existe a necessidade de esperar 24 horas para o registro do Boletim de Ocorrência, e que o mesmo precisa ser aberto imediatamente após o desaparecimento, tanto presencialmente em qualquer delegacia quanto virtualmente pela Delegacia Eletrônica (Deletron) no campo Desaparecimento de Pessoa, fornecendo o máximo de informações possíveis sobre o desaparecido e enviar uma foto tirada recentemente.

A 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a unidade especializada da Polícia Civil que investiga os casos de desaparecimento de pessoas em Fortaleza. Já nos casos registrados em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e demais cidades cearenses, a responsabilidade fica com as delegacias que atuam nos locais onde aconteceu o desaparecimento.

Serviço pode continuar a ser procurado mesmo com o fim da mobilização

A população pode continuar procurando o serviço de coleta de material genético para encontrar seus parentes desaparecidos. A titular da 12ª DHPP, Patrícia Aragão, disse que o familiar deve procurar a delegacia para registrar o BO e com o documento, ela pode procurar a Perícia Forense para tentar localizar o seu familiar.

“Apesar da mobilização nacional ter acontecido de 26 a 30 de agosto, a busca é constante. enquanto o desaparecido não for localizado, o trabalho não para”, informou a delegada.

Mais de 900 pessoas foram localizadas no Ceará entre janeiro e julho de 2024

No último dia 20 de agosto, a Polícia Civil do Ceará divulgou que 932 pessoas que estavam desaparecidas no Estado foram localizadas. Deste número, 805 pessoas foram encontradas com vida. O total representa um aumento de 7,1% em comparação com o mesmo período de 2023, quando 870 pessoas tiveram seu paradeiro descoberto.

Em Fortaleza, 554 pessoas foram encontradas, sendo 512 pessoas localizadas com vida. Em 2023, o trabalho da Polícia Civil, por meio da 12ª DHPP, localizou 933 pessoas na Capital, correspondendo ao período de janeiro a dezembro. Do total de pessoas encontradas, 871 pessoas foram localizadas com vida.

Saiba os locais que realizam a coleta de material genético no Ceará

Fortaleza

Perícia Forense do Estado do Ceará – Pefoce

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 901, Moura Brasil – Fortaleza

Telefone: (85) 3101.5054

Região Norte – Sobral

Núcleo de Perícia Forense da Região Norte – Sobral

Endereço: avenida Jonh Sanford, 2895, Nossa Senhora de Fátima

Região Sul – Juazeiro do Norte

Núcleo de Perícia Forense da Região Sul – Juazeiro do Norte

Endereço: avenida Tenente Raimundo Rocha, s/n, Planalto

Região Central – Quixeramobim

Núcleo de Perícia Forense da Região Central – Quixeramobim

Endereço: rua alto do Boqueirão, s/n, Centro

Região dos Sertões – Canindé

Núcleo de Perícia Forense dos Sertões de Canindé

Endereço: avenida Chicó Campos, 775, Centro

Região Centro Sul – Iguatu

Núcleo de Perícia Forense da Região Centro Sul – Iguatu

Endereço: rua João Pessoa, nº 358, Centro

Região do Sertão dos Inhamuns – Tauá

Núcleo de Perícia Forense dos Sertões dos Inhamuns – Tauá

Endereço: rua Expedito Zacarias, S/N, Manoel Mota



Região do Vale do Jaguaribe – Russas

Núcleo de Perícia Forense da Região do Vale do Jaguaribe – Russas

Endereço: Tabuleiro da Vaquejada, CE 356

Região dos Sertões de Crateús – Crateús

Núcleo de Perícia Forense dos Sertões de Crateús

Endereço: BR-226, 796-a – Venâncio

Região do Vale do Curu – Itapipoca

Núcleo de Perícia Forense da Região do Vale do Curu – Itapipoca

Endereço: av. Geraldo Azevedo Gomes, 3000, Julho II