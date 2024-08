Telhado de santuário católico desaba e deixa 2 mortos e 24 feridos no Recife

Foto: BRENDA ALCANTARA / AFP VISTA aérea mostra teto desabado

O telhado do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, zona norte do Recife, desabou no início da tarde de ontem. De acordo com a prefeitura, o acidente deixou ao menos dois mortos (um homem de 54 anos e uma mulher de 68) e 24 feridos (todos estariam fora de risco), que foram levados a hospitais da cidade. Imagens de moradores do bairro mostram o telhado integralmente derrubado sobre a área religiosa. Integrantes do Corpo de Bombeiros, polícia e Defesa Civil estiveram no local para prestar assistência.

No momento do acidente, ocorria a distribuição de cestas básicas no espaço da igreja. O eletricista Marcos Vinícius Amorim, de 26 anos, trabalhava em reparos básicos no local e disse que se assustou com o barulho do desabamento. "Um estalo muito forte. Começou a desabar da porta de trás até a entrada principal, na frente. O que segurou foram os bancos, que são fortes, resistentes. Só conseguimos salvar as pessoas por baixo dos bancos", relatou.

O prefeito João Campos (PSB), que esteve no local, disse que a maioria das pessoas atendidas teve escoriações leves. Até o início da noite, seis dos feridos já haviam recebido alta médica A governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), disse ter acionado as equipes de segurança para resgate e atendimento imediato. A vice-governadora Priscila Krause disse que a gestão estadual assumirá a reconstrução do espaço, que recebeu cerca de mil pessoas em um evento anteontem. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade pela tragédia.

VÍTIMA E CAUSAS

Eraldo de França Pinto disse ter recebido uma ligação da filha informando sobre o desabamento. Ele sabia que a irmã, Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, com quem mora, tinha ido ao locar buscar a doação no início da tarde. Maria foi uma das duas vítimas fatais da queda do telhado. "Corri e senti logo que ela estava no meio", relatou, acrescentando ter recebido a confirmação das autoridades no local.

A causa do desabamento será investigada e o local passará por perícia, de acordo com a prefeitura. "Agora é o momento que a equipe técnica vai poder fazer essa avaliação (da causa do acidente), tanto por parte do Instituto de Criminalística quanto por parte da Defesa Civil, que tem uma área específica para isso Os técnicos estão na área para poder fazer a avaliação, para poder identificar o que de fato ocorreu, se tem alguma ligação ou não com a instalação recente de placas solares, se tem alguma outra medida estrutural que foi feita", disse o prefeito no local do desabamento.

Há menos de uma semana, a igreja anunciou nas redes sociais a conclusão da instalação de placas solares sobre o teto do santuário. A aquisição do aparato fez parte da chamada Campanha Santuário Sustentável, organizada pelos fiéis e que contou com o dinheiro de doação dos devotos. No anúncio, a igreja cita que os painéis iriam ajudar na "climatização do santuário", e a trazer "mais conforto" às pessoas que sobem o Morro da Conceição.

Em outra postagem, no dia 12 de agosto, a igreja informa o início das instalações de aparelhos "para o funcionamento da usina de energia solar do santuário". O texto dizia que o projeto beneficiaria as comunidades da paróquia na redução do custo de energia. A relação das placas com o acidente vai fazer parte da apuração, segundo o prefeito.

A empresa Sun Brasil, que realiza o serviço de instalação de sistemas fotovoltaicos, declarou em nota nas redes sociais que a "instituição já está atuando fortemente para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente", e afirmou que "a igreja tinha laudo estrutural autorizativo".

A empresa disse ainda que "nesta data (sexta-feira, 30) a meteorologia" indicava "força excessiva dos ventos", e algo que seria, segundo a Sun Brasil, "fora da realidade". A reportagem buscou contato com a Sun Brasil até as 20 horas, mas sem sucesso

LUTO

"A gente está diante de um santuário, um santuário que se mistura com a história do Recife, com a fé da nossa cidade. A gente sabe quantas vidas, famílias, têm aqui como um espaço absolutamente sagrado", acrescentou Campos, que decretou três dias de luto oficial no município.