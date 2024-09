Foto: o povo Capa

Na esteira das ações do Governo do Estado de combate ao crime organizado, o Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) anunciou um pacote de 18 medidas por meio do lançamento do programa Ceará Contra o Crime. Entre as ações estão programas de reconhecimento facial para identificar pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça e identificação de motos roubadas ou furtadas no Estado. O anúncio e o detalhamento das ações figuram na edição do O POVO de terça-feira, 27.