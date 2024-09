Neymar pode ser inscrito pelo Al Hilal no lugar de Renan Lodi, afirma imprensa saudita

Foto: AFP Atacante Neymar no jogo Damac x Al-Hilal pelo Campeonato Paulista

Depois de correr o risco de ficar fora da temporada, o atacante brasileiro Neymar pode voltar a atuar ainda esse ano. De acordo com o jornal saudita Al Riyadiah, o Al Hilal pode promover uma troca nos inscritos para o campeonato local. Podendo contar apenas com oito estrangeiros, mas com nove jogadores de fora no time, Neymar que havia sido especulado como o nome a ficar de fora, pode retornar à equipe no lugar de outro brasileiro, Renan Lodi.

Segundo a imprensa local, a decisão teria sido tomada após o Al Hilal contratar Moteb Al Harbi, jogador saudita que atua como lateral - mesma posição de Lodi. Com um jogador não estrangeiro para a posição, a situação abriria espaço para que o lateral brasileiro fosse descartado e Neymar incluído na lista.

Uma negociação de Renan Lodi não está descartada. Apesar da janela para os principais times europeus ter encerrado na última sexta-feira, alguns países ainda podem receber transferências, como Portugal e Holanda.

ENTENDA O CASO

A Federação Saudita de Futebol estabelece um limite máximo de estrangeiros por equipe. Cada time só pode ter oito atletas estrangeiros inscritos na liga nacional e outros dois nascidos a partir de 2003. Atualmente, o Al Hilal conta com nove nomes nascidos fora do país, mas nenhum deles com menos de 21 anos de idade.

A contratação do lateral português João Cancelo, ex-Barcelona e Manchester City fez com que o clube ultrapassasse o número de estrangeiros, que subiu para nove com a chegada do jogador. Com isso, especulou-se que Neymar ficaria de fora.

O brasileiro ainda está se recuperando da lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco, que o tirou dos gramados desde outubro de 2023. Por isso, a lógica seria de que o técnico Jorge Jesus contasse com os jogadores que estão em forma e podem participar da primeira metade da liga, que já se iniciou.

Para que Neymar pudesse ser inscrito, um jogador teria que ficar de fora da lista ou ser negociado, e é o que pode acontecer com Renan Lodi.