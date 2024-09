Foto: Reprodução/Adobe Stock Os dados foram obtidos por meio de entrevista com 4.308 usuários do benefício de vale-refeição da empresa em todo o Brasil

Cerca de 40% dos cearenses preferem almoçar em restaurantes de buffet com preço fixo. É o que aponta o levantamento realizado pela Pluxee, parceira em benefícios e engajamento para trabalhadores. Os dados foram obtidos por meio de entrevista com 4.308 usuários do benefício de vale-refeição da empresa em todo o Brasil para identificar os hábitos alimentares do trabalhador brasileiro durante o horário do almoço. (Fabiana Melo)