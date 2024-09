WhatsApp clonado por golpista

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Técnico Dorival Júnior na chegada ao SoFi Stadium para o jogo Brasil x Costa Rica, pela Copa América 2024

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, registrou um boletim de ocorrência após ter seu número de WhatsApp clonado por um golpista. O criminoso se passou pelo treinador para pedir dinheiro a jogadores, técnicos e até ao narrador Galvão Bueno. A informação é do portal Lance!. Segundo o comandante, o golpista teria feito uma campanha falsa para arrecadar fundos ao Rio Grande do Sul. O estado sofreu com fortes enchentes durante os meses de abril e maio. O treinador lamentou o ocorrido. (Gazeta Esportiva)