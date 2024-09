Empresa investe R$ 10 mi e lança água de coco em parceria com Embrapa

Foto: Laura Guerreiro/FIEC Água de coco microfiltrada

A Soul Coco, da Fazenda Grangeiro, localizada no Paracuru, município localizado a 90,61 quilômetros (km) de Fortaleza, lançou a água de coco microfiltrada. Com um investimento de R$ 10 milhões, o projeto é em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Agroindústria Tropical.

A bebida foi lançada nesta quarta-feira, 4, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O processo tecnológico busca manter todas as características sensoriais e nutricionais encontradas na bebida em seu estado natural, além de permitir que a durabilidade do produto final passe de 15 dias para 60 dias sob refrigeração.

Durante o lançamento, Rita Grangeiro, sócia da Soul Coco, relembra que o processo relacionado à tecnologia havia começado em 2013, mas só voltou a ser tocado após a fazenda ganhar um porte maior.

“O projeto de microfiltração, sem aditivos e uma água que é controlada em todo o seu processo ainda no campo, além de todo o suporte ser da Embrapa”, explica Rita.

Nos supermercados, o produto está programado para chegar em outubro deste ano.

“A intenção, lógico, é o mercado externo, principalmente por ser uma água límpida, o que é uma qualidade muito boa para o mercado europeu, porque eles gostam bastante daquela água bem transparente, bem limpa, então a gente pretende, mas precisa monitorar muito por perto para não sair do controle, precisamos ainda ter um tempo para isso”, analisa Rita.

Para Silvia Massruhá, diretora-presidente da Embrapa, o lançamento do produto destaca a importância da parceria público-privada, além do apoio para produtores rurais.

“Esse é o tipo de tecnologia que a partir dos desafios que os produtores têm, que a dona Rita teve, vai fazer a gente analisar a produção de coco, ver a questão da durabilidade maior, garantir o sabor, a qualidade, as características físico-químicas e isso era uma desafio que tinha no setor, e a Embrapa trouxe essas questões para desenvolver”.

De acordo com Fernando Abreu, engenheiro de alimentos da Embrapa, explica que o processo de microfiltração não altera o que foi tirado do campo.

“É uma tecnologia que esteriliza praticamente a água de coco e não destrói a qualidade nutricional. Além de nutricional, a parte sensorial dela é fantástica”.



