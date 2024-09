'Ainda Estou Aqui' vence Melhor Roteiro no Festival de Veneza

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP Murilo Hauser e Heitor Lorega recebem o Prêmio de Melhor Roteiro por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, durante a cerimônia de premiação do 81º Festival de Cinema de Veneza, em 7 de setembro de 2024, no Lido de Veneza.

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival Internacional de Veneza 2024. Os roteiristas do longa, Murilo Hauser e Heitor Lorega, subiram ao palco para recebê-lo.

No discurso, eles agradeceram a família que inspirou a história do filme. Também dedicaram a vitória ao diretor Walter Salles e ao elenco do filme, que tem Fernanda Torres e Selton Mello entre os nomes. A última vez que um longa brasileiro tinha vencido na seleção principal do evento foi em 1981, com "Eles não usam Black-tie”, de Leon Hirszman.

“Ainda Estou Aqui” se passa no Brasil de 1971, época da ditadura militar. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, o longa acompanha uma mulher casada, interpretada por Torres, que precisa mudar e se torna ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido.

Hauser é conhecido por trabalhos como "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" (2019), do diretor cearense Karim Aïnouz. Hauser e Lorega, que também atuou como assistente de direção, já haviam trabalhado juntos no roteiro de "Marinheiro das Montanhas" (2021), também dirigido por Aïnouz.

Além de Melhor Roteiro, o filme concorria também a concorria ao Leão de Ouro por Melhor Filme, mas a categoria ficou com “The Room Next Door”, de Pedro Almodóvar. Este é o primeiro filme em língua inglesa do diretor espanhol.

Ele está previsto para estrear no Brasil em 24 de outubro e tem no elenco as atrizes Tilda Swinton e Julianne Moore. O troféu também marca a volta do diretor ao pódio do festival após 36 anos, quando foi premiado pelo roteiro de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de 1988.

Fernanda Torres concorria ao prêmio Coppa Volpi de Melhor Atriz, mas uma das favoritas do festival, Nicole Kidman, por “Babygirl”, venceu a categoria.

O longa de Walter Salles vem sendo comentado pela crítica internacional, que destaca a atuação de Fernanda Torres. Alguns veículos de imprensa estrangeiros apontam, inclusive, a presença da filha de Fernanda Montenegro na possível lista de indicações ao Oscar 2025.