Corrida de rua em Fortaleza abre comemorações do Dia do Veterinário

Foto: Mateus Brisa O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE

Dezenas de fortalezenses acordaram cedo na manhã deste domingo, 8, para participar do 1º Treino de Medicina Veterinária, realizado na capital cearense em alusão ao Dia do Médico Veterinário, celebrado nesta segunda-feira, 9.

Composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km, o percurso teve como ponto de largada e chegada a sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Ceará (CRMV/CE), no bairro Joaquim Távora.

O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Reprodução/Comunicação CRMV-CE O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Reprodução/Comunicação CRMV-CE O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Mateus Brisa O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Mateus Brisa

Este é o primeiro circuito organizado pelo órgão, que, segundo o presidente Daniel Viana, passa por mudanças. Uma delas, ele conta, é adotar o objetivo de aumentar o diálogo entre a sociedade e as duas áreas de atuação que compõem o Conselho — medicina veterinária e zootecnia.

"O médico veterinário é lembrado como cuidador do pet, do cachorrinho e do gatinho. As pessoas esquecem da galinha que põe o ovo do café da manhã, da vaca que dá o leite para fazer iogurte. Adivinha quem cuida da galinha e da vaca? Do café da manhã à janta, você passa sem lembrar que o médico veterinário está por trás de tudo isso. Ele faz parte das nossas vidas" Ana Cristina Ribeiro, médica veterinária e secretária-geral do CRMV/CE

A corrida é reflexo das mudanças. “Realizamos um evento totalmente diferente [do habitual para a área], chamamos um movimento de saúde”, diz Daniel. Objetivo é “agregar e chamar a atenção da sociedade para nossa profissão, que tem um papel importante e as pessoas não sabem”.

Cães e gatos: programa de atendimento veterinário gratuito no Ceará; CONHEÇA

É o caso do casal João Paulo Ribeiro, 44, e Vanuza Carvalho, 43, que comecaram a correr juntos há cerca de três anos e não têm pets nem colegas veterinários. Os dois ficaram sabendo da corrida por meio de um perfil no Instagram que divulga circuitos na Cidade.

“É interessante porque a gente cuida da nossa saúde, ao mesmo tempo que apoia os profissionais. Junta uma coisa com a outra”, reflete João Paulo.

O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Reprodução/Comunicação CRMV-CE O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Reprodução/Comunicação CRMV-CE O 1º Treino de Medicina Veterinária foi composto por corrida de 5 km e caminhada de 3 km. Foi o primeiro evento do tipo organizado pelo CRMV/CE Crédito: Mateus Brisa

Vanuza conta que o marido começou com o hábito de correr, e ela “se juntou a ele” depois. “E aí, a gente estipulou uma meta”, diz ela. Ele complementa, sorrindo: “Foi. Fazer pelo menos 12 corridas por ano, uma por mês”.

Quem também tem o hábito de correr é Carlos Deonato, 26. Ao lado do cachorro Blue, um husky siberiano, ele relata que costuma estar acompanhado do parceiro de quatro patas durante as atividades físicas.

Morador do Mondubim, Carlos elogiou o percurso e a logística do evento. "O percurso, inclusive, valeu a pena pelas subidas e descidas.”

Médico veterinário Carlos Deonato, 26, tem hábito de correr ao lado do cachorro Blue, um husky siberiano Crédito: Mateus Brisa

Também ao lado de seu cachorro, o pinscher Shelby, o pastor Nil Almeida, 53, participou de uma corrida coletiva pela primeira vez neste domingo. Ela conta ter um grupo em sua igreja com fiéis que praticam diferentes esportes. “Nos últimos dias, decidi mudar o estilo de vida”, narra o tabuleirense.



Outro motivo para começar a correr hoje foi o cachorro Shelby, que Nil associou ao fato de ser uma corrida em prol da pauta veterinária. “Ele não para, ele tem uma energia muito grande”, diz o pastor. “Então, eu pensei, é a oportunidade de também correr minha primeira corrida com ele.”

Nil Almeida, 53, participou pela primeira vez de uma corrida. Levou o parceiro Shelby para estrear também Crédito: Reprodução/Comunicação CRMV-CE

7 dicas para facilitar a visita ao veterinário para o seu gato; VEJA

Pouco após concluir o percurso, Ambrozina Vitória, 26, também elogiou a organização do evento. Convidada a participar por um amigo que é veterinário, a moradora do Vila Manoel Sátiro destacou que a escolha da corrida como programação é significativa, pois é um esporte “em alta”.

“Acho que todo mundo deveria correr. Tem nada melhor do que acordar cedo, ser 6h40min e ainda ter muito no dia para fazer”, argumenta Ambrozina.

A escolha da corrida como forma de divulgação veio da secretária-geral do CRMV/CE, Ana Cristina Ribeiro, que ficou à frente da organização. Ela enumera que 201 kits de inscrição O kit de inscrição incluiu camisa dry fit, placa com número do corredor e medalha pós-prova. A compra também cobria alimentação e hidratação na sede do CRMV/CE, além de seguro atleta. foram vendidos, dos quais 189 foram entregues.

Atleta há dez anos, Ana Cristina afirma que o sedentarismo “está muito presente” entre os profissionais da medicina veterinária e da zootecnia, por isso sugeriu o formato de corrida e caminhada. Além disso, “a gente só se encontra em eventos e reuniões. Como eu gosto de esporte e corrida agrega, une as pessoas, pensei por esse caminho”, descreve ela.

Campanha pelo Dia do Médico Veterinário: veja programação

O 1º Treino de Medicina Veterinária é a introdução da programação da campanha do CRMV-CE em alusão ao Dia do Médico Veterinário. A agenda ocorre em conselhos de todo o Brasil, embora seja diferente em cada regional. Confira a programação do Conselho do Ceará:

Segunda, 9 de setembro: palestra “O papel do médico-veterinário na Saúde Única”, com Márcio Garcia, médico veterinário e representante do Ministério da Saúde

Terça, 10 de setembro: palestra sobre o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro) com Ana Gláucia Carneiro Melo Gonçalves, médica veterinária

Quarta, 11 de setembro: palestra “Saúde Mental e Medicina Veterinária: onde estamos e para onde vamos?” com Ingrid Atayde, representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)

Quinta, 12 de setembro: workshop “Importância das análises laboratoriais nos alimentos”, no Auditório Paulo Petrola (av. Dr. Silas Munguba, 1700), da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Sexta, 12 de setembro: palestra “Telemedicina Veterinária – Aplicações e Limites” com Daniel Viana, presidente do CRMV/CE

Para ter os links das palestras e/ou se inscrever no workshop, acesse o site do CRMV/CE.