Morre Fabio Arruda, consultor de etiqueta e ex-A Fazenda, aos 54 anos

Foto: Reprodução/ Instagram O apresentador faleceu na tarde deste sábado, 7. A principal suspeita é infarto

Fabio Arruda, consultor de "etiqueta" conhecido por suas participações em programas de TV, inclusive o reality show A Fazenda, teve sua morte anunciada na noite de sábado, 7, aos 54 anos de idade. Nos últimos dias, ele vinha passando por problemas cardíacos e chegou a fazer uma cirurgia no coração por conta de uma "artéria 90% obstruída".

Segundo informações da Record TV, ele foi encontrado em casa por uma funcionária, já sem vida. A reportagem buscou contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo para mais informações a respeito do tema, mas ainda não obteve retorno.

Fabio Arruda já apareceu na TV ao lado de apresentadores como Claudete Troiano, Ronnie Von e também ganhou notoriedade numa entrevista ao Programa do Jô, de Jô Soares. Entre os famosos que lamentaram sua morte nas redes sociais estão as apresentadoras Adriane Galisteu, Mara Maravilha e Leda Nagle, a cantora Roberta Miranda e o humorista Carioca.

Ele fez parte do elenco da 1ª temporada do reality show A Fazenda, da Record, em 2009. Em 2017, participou do programa novamente em A Fazenda - Nova Chance, que contou apenas com ex-participantes de realities. Nesta última, teve embate marcante com Ana Paula Minerato.

Numa de suas últimas aparições de repercussão, deu entrevista ao humorista Wellington Muniz, o Ceará, no podcast Festa da Firma. O material foi publicado em 31 de julho de 2024.

"Para mim, o mais importante sempre foi família, o cuidado que tive com a minha mãe até ela morrer. É absolutamente mais importante do que qualquer grife, marca", comentou, na ocasião.