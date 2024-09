Polícia apreende 9 kg de tabletes de maconha em casa abandonada

Foto: PMCE/divulgação Droga foi localizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após uma denúncia anônima

O total de 9,35 kg de maconha foi apreendido numa casa abandonada na comunidade Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. A droga estava dividida em tabletes e foi localizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada do último sábado, 7, após uma denúncia anônima.

Agentes policiais receberam a informação de que um imóvel na região estava sendo usado por traficantes de drogas como esconderijo dos entorpecentes. Após colher as informações, a equipe do 19º Batalhão da PMCE localizou a residência onde a maconha estava dividida entre barras. Na ação, ninguém foi encontrado dentro do imóvel.

De acordo com a PMCE, um procedimento policial foi registrado no 13º Distrito Policial (DP), no bairro Cidades dos Funcionários, na Capital. Ainda segundo a corporação, as buscas continuam na região para localizar os suspeitos responsáveis pelo material ilícito.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br