Concurso Dataprev com salário de até R$ 9,1 mil tem vagas em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de outubro

O concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está com inscrições abertas. Ao todo, serão 2.145 vagas, 236 de início imediato e 1.909 de cadastro reserva. Destas, 280 são para atuação em Fortaleza.

O salário pode chegar a R$ 9.173,62, a depender do cargo, além dos benefícios, que serão especificados mais abaixo.

As oportunidades são de nível médio, para os cargos de auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e de nível superior, para os cargos de analista de tecnologia da informação, analista de processamento, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

No caso das vagas em Fortaleza, todas são para o cargo de analista, que exige nível superior. As especialidades são: Analista de negócios de TI, Arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica, Desenvolvimento de software, Inteligência da informação e Administração e governança.

Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 16h do dia 3 de outubro. O valor da taxa, que deve ser paga até o dia 4 de outubro, depende do nível de escolaridade:

Nível médio: R$ 80

Nível superior: R$ 100

Vale ressaltar que candidatos os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

(CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até esta terça-feira, 10 de setembro.

Outro ponto é que o processo seletivo terá prova objetiva, que ocorrerá no dia 17 de novembro, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Além disso, das vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados negros. Mais informações podem ser conferidas no edital.

Confira os benefícios ofertados:

Vale-alimentação/refeição: R$ 1.165,20



Auxílio pré-escolar ou escolar para filhos: até R$ 1.586,71



Auxílio tratamento especializado para filhos com deficiência: até R$ 1.230



Seguro de vida em grupo



Reembolso de assistência à saúde



Participação nos lucros e resultados (PLR);



Gratificação variável por resultado, conforme regras da empresa



Possibilidade de progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).

Veja o cronograma previsto:

Inscrições: 6/9/2024 - 3/10/2024



Solicitação de isenção da taxa de inscrição: até dia 10/9/2024

Pagamento da taxa de inscrição: 04/10/2024

Publicação dos locais de provas: 11/11/2024

Aplicação da prova objetiva: 17/11/2024

Publicação do gabarito e do resultado definitivo da prova objetiva: 13/12/2024



