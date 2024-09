Crimes de roubo caem 22,6% durante o mês de agosto no Ceará

Foto: Samuel Setubal CENTRO INTEGRADO de Segurança Pública do Ceará

Os crimes de roubo no Ceará apresentaram uma redução de 22,6% no mês de agosto de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O número atual é de 3.077 ocorrências de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), sendo que no mesmo mês em 2023 eram 3.974 casos. As reduções se consolidaram em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior Norte e Sul. O menor índice de roubos foi na RMF.

Na Região Metropolitana de Fortaleza a redução foi de 29,4%, sendo que em agosto foram 462 casos e no mesmo período de 2023 foram 654. Fortaleza teve uma queda de 22,6% com 2.176 crimes e 2.810 no mesmo período do ano passado.

A região do Interior Norte apresentou redução de 16,1% nos casos, com 229 crimes em agosto de 2024 e 273 em 2023. O interior Sul também apresentou redução, sendo 210 ocorrências em relação a 237 no mesmo período do ano passado.

Além dos crimes de roubo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou uma queda nos crimes de feminicídio. A redução no Ceará foi de 75%, sendo que em agosto deste ano houve o registro de um caso e no ano passado quatro casos. Em Fortaleza também houve redução, neste caso de 50%. Um feminicío em 2024 e dois em 2023, no mesmo período.

Todos os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS. Os dados mostram que houve uma diminuição de 100% nos casos de feminicídio na Região Metropolitana, que não registrou crimes em agosto. No mesmo período do ano passado foi contabilizado um caso.

A nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressalta investimentoso governo do Ceará entregou 51 novas viaturas para a Polícia Militar do Ceará. Os automóveis foram distribuídos para o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE), Patrulha Maria da Penha e Ronda Escolar. Ainda são citadas a integração das Forças de Segurança, diálogo entre setores e investimentos permanentes.

Ontem houve uma reunião do governador Elmano de Freitas com os secretariado e órgãos vinculados, entre eles a Secretaria da Segurança. Um dos pontos citados foi o Identifica Ceará, que é o programa apresentadpo em agosto para usar a inteligência articual para o reconhecimento facial por meio de câmeras de monitoramento. Esse sistema funcionará para reconhecer e estabilizar a captura de foragidos da Justiça, além de encontrar pessoas desaparecidas. A implantação do projeto ocorre no mês de outubro.

O comandante geral Klênio Savyo destacou, durante a reunião, investimentos em equipamentos, viaturas e a conclusão do curso de formação da Polícia Militar, com 1.099 alunos. Já o delegado gegal da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, destacou as novas sedes das delegacias de Cascavel e Paracuru. Além de novas unidades em Barbalha, Itaitinga e Barro, que estão em fase de conclusão.

Primeiro semestre tem redução de 12,8%

A SSPDS informou que entre janeiro e agosto (Ceará), a redução foi de 12,8%, em relação a 2023 e 2024. Entre janeiro e agosto foram contabilizados 25.338 roubos. Em 2023, no mesmo período, o número era de 29.072 casos, uma redução de 3.734 casos.