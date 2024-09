Planos de saúde: Ceará foi o 3º do País em novos beneficiários

Foto: Aurélio Alves Planos de assistência médica e odontológica registraram aumento no número de beneficiários em um ano

O Ceará foi o terceiro estado que apresentou o maior crescimento, em números absolutos, de beneficiários de planos de saúde de assistência médica. Em julho deste ano, o Estado captou de 75.779 usuários a mais em relação a julho do ano passado.

A quantidade passou de 1.364.192 para 1.439.971, um aumento de 5,55%.

O Estado ficou atrás apenas de São Paulo, que captou um acréscimo de 178.287 e do Rio de Janeiro, com uma alta de 91.774 novos beneficiários.

Os dados fazem parte do levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), divulgados na última quinta-feira, 5.

Em julho, foram constatados 5.657 planos cearenses ativos, com 750 operadoras em atividade e uma taxa de cobertura de 16,38%.

Em comparação com junho deste ano, que registrava 1.439.971 beneficiários, houve uma redução de 0,13%.

O maior tipo de contratação apresentada no setor de assistência médica era a modalidade coletiva, com 1.076.533 beneficiários, seguida pelo coletivo empresarial, com 954.996.

Também, a pesquisa apresenta as demandas mais registradas dos consumidores. Em julho deste ano, 590 pedidos foram referentes às reclamações.

Receita cresce no semestre

No que se refere à receita do setor, as contraprestações registraram um valor de R$ 131.653.158.839 no segundo trimestre do ano passado. Já o registro de igual período deste ano foi de R$ 149.212.287.128, o que implica num aumento de 13,33%.

A pesquisa também indica que a taxa de sinistralidade, índice que é utilizado para definir o valor reembolsado pela empresa para atender à demanda, passou de 87,9% (segundo trimestre de 2023) para 83,8% (segundo trimestre de 2024).

Planos odontológicos

Em relação aos planos exclusivamente odontológicos, as adesões passaram de 1.201.806, em julho do ano passado, para 1.369.569, para o mesmo período deste ano. Um crescimento de 13,95%.

Em julho, foram registrados 2.893 planos ativos e 399 operadoras em atividade. No comparativo com junho, a queda foi de 0,34%.

O maior tipo de contratação apresentada foi a coletiva, com 956.438. No coletivo empresarial, os números chegaram a 862.102.

A taxa de sinistralidade passou de 39,8% (segundo trimestre de 2023) para 39,2% (segundo trimestre de 2024).

Ao todo, nos dois segmentos, foram contabilizados 2.809.540 no Ceará em julho de 2024, com 8.850 planos ativos.

Brasil

Nos planos médico-hospitalares, o crescimento foi de houve crescimento de 876.867 beneficiários em relação a julho de 2023.

Já no comparativo de julho deste ano com junho de 2024, houve um aumento de 170.410 usuários.

No caso dos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.418.323 beneficiários em um ano, tendo um aumento de 174.894 usuários na comparação de junho deste ano com o mês anterior.

Em julho, o setor registrou 51.235.927 de usuários em assistência médica e 33.634.183 em planos exclusivamente odontológicos.

Entre os planos odontológicos, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro foram os estados com maior crescimento em números absolutos: 553.858, 224.184 e 222.813, respectivamente.



AO VIVO: Reajuste 6,91% no plano de saúde | O POVO da Tarde 4/6/24