Hospital Albert Sabin dá início à campanha de conscientização ao câncer infantil

Foto: Rafael Santana CERIMÔNIA de lançamento da campanha Setembro Dourado

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) deu início a Campanha Setembro Dourado nesta terça-feira, 10. O evento aconteceu no Centro Pediátrico do Câncer, prédio anexo ao Hias, e visa debater a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil.

A cerimônia de lançamento contou com a participação de Lauro Perdigão, secretário-executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, do corpo clínico do Hias, de representantes de cursos da saúde de universidades do Estado, da Associação Peter Pan e das casas de apoio.

Duas famílias prestaram homenagem à médica pediatra Nádia Mendonça durante a solenidade. Ela é uma das pioneiras do processo que tornou o Centro Pediátrico uma estrutura de atendimento aos pacientes. Mayara Gonçalves, mãe da pequena Maria Sophia de 5 anos, que se encontra em tratamento, relata a sensação de ver sua filha participando desta ocasião.

“É muito gratificante ver ela participando e homenageando uma funcionária que fez muito pela instituição. Aqui, a gente tem um acompanhamento e muito amor dos funcionários, eles são muito carinhosos com as famílias. A gente tem ajuda de cesta básica, e as brincadeiras que as crianças amam”, afirma a Maria.

O restante das crianças e seus familiares permaneceram na recepção até o momento da ligação simbólica das luzes douradas e a soltura de balões, marcando o início da campanha. A celebração contou com muita música e uma passeata em volta do hospital, com os pequenos pacientes em cima do carro de bombeiro.

“Esse é um mês em que a gente para, e chama a população para lembrar que o câncer ele pode existir em crianças de 0 a 19 anos, embora, seja bem mais raro do que o câncer em adulto, ele é a principal causa de morte em crianças e adolescentes”, afirma Artur Moraes, coordenador médico do Centro Pediátrico do Câncer (CPC) e também do Hias.

“É muito importante que a gente diminua essas taxas de mortalidade, e a maneira mais efetiva de alertar a população é fazer alusão ao diagnóstico precoce, e fazer políticas públicas para que esse paciente consiga ser visto na atenção primária ou numa emergência, onde o médico o atenda imediatamente”, explica Artur Moraes.

A ação contou com a oficialização do Comitê de Políticas Públicas em Oncologia Pediátrica do Ceará, responsável por coordenar e supervisionar os serviços de oncologia pediátrica. Além disso, está previsto a criação de um Centro de Reabilitação, e a tentativa para dois centros cirúrgicos no hospital.

Michele Holanda, superintendente da Associação Peter Pan — uma ONG criada em 1996 que apoia crianças e adolescentes com câncer e seus familiares — ressalta a importância da ajuda da comunidade, mediante doadores e voluntários.

“Todo o dinheiro que a gente recebe é empregado literalmente dentro do hospital para essas crianças. E, se tem muita gente curada hoje, é graças a todos esses rostos anônimos”, afirma. Em parceria com o Hias, a ONG atende e acolhe milhares de pacientes e seus familiares todos os anos.

Geane dos Santos, mãe de uma das pacientes que faz tratamento diariamente, relata os desafios enfrentados para prosseguir no processo de recuperação de sua filha. “Tem dias que não temos R$ 1 no bolso para comprar nem uma água, imagine para trazer a criança para fazer o tratamento todo dia”, desabafa. “O benefício que nossas crianças recebem não cobre todos os custos. Eu mesmo não consigo trabalhar por ter que acompanhar ela todo dia”.

O câncer infantil e a importância do diagnóstico

O mês de setembro foi escolhido como um período do ano para reforçar a conscientização sobre a doença e destacar a importância de investigar a persistência dos sinais do câncer.

No início, os pacientes podem apresentar sintomas semelhantes a doenças comuns da infância, como febre, palidez, dor de cabeça e manchas pelo corpo. Os tipos mais comuns de cânceres pediátricos são: leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central.

Cerca de 80% das crianças e adolescentes diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados podem ser curadas, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O Hospital Infantil Albert Sabin oferece um ambulatório específico para a realização do diagnóstico precoce, que funciona de segunda a sexta-feira, preferencialmente das 7 às 13 horas.

O serviço é pioneiro no Ceará e atende aos pequenos encaminhados por profissionais que atuam em postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).