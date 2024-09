Um mês após acidente, Voepass volta a vender rota Juazeiro do Norte-Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA deixou de ser atendida já no dia do acidente

Um mês após o acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo (SP), a companhia aérea Voepass retomou a venda de passagens para a rota Juazeiro do Norte-Fortaleza.

As viagens estão disponíveis a partir do dia 27 de outubro, segundo informa o site da empresa.

Os voos aparecem para quatro dias da semana: às segundas, quintas, sextas e domingos.

Partem do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, às 17h45min, e retornam do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes com destino à Capital, às 19h30min.

A companhia manteve a mesma quantidade de frequências que operava antes da suspensão da venda das passagens, no dia 9 de agosto, após o acidente em Vinhedo.

Os bilhetes disponíveis para o fim de outubro custam a partir de R$ 1.393, preço acima do praticado antes da interrupção das atividades.

A Voepass opera voos no Cariri em parceria com a Latam, que também já disponibiliza a venda de passagens a partir de 27 de outubro, com a opção de troca por milhas aéreas.

Na rota Juazeiro-Fortaleza, a Voepass utilizava um ATR 42-500, com capacidade para 47 passageiros.

A rádio O POVO CBN Cariri procurou a companhia para saber se o mesmo modelo de aeronave será mantido na retomada das operações, mas não obteve resposta para a pergunta.

Sobre a retomada das operações, a empresa confirma que os voos voltarão a ser disponibilizados a partir do dia 27.

