Jesualdo Pereira Farias recebe o título de Professor Emérito da UFC

Foto: FERNANDA BARROS JESUALDO Pereira Farias e Custódio Almeida

Jesualdo Pereira Farias, ex-Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), recebeu o título de Professor Emérito da entidade de ensino na noite dessa quinta-feira, 12. Educador teve a trajetória reconhecida em cerimônia que foi realizada na Reitoria da instituição, no bairro Benfica, em Fortaleza.

Na ocasião estiveram presentes nomes como José de Paula Barros Neto, pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Relações Interinstitucionais da universidade, René Barreira, ex-reitor da UFC, e Sandra Monteiro, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

A gestão de Pereira à frente da Universidade Federal do Ceará durou de 2008 a 2015. Ele saiu do cargo para assumir a Secretaria de Educação Superior (Sesu), do Ministério da Educação (MEC).