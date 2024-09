Foto: Acervo Pessoal Isabelle Nascimento, supervisora de RH do O POVO e o coordenador educacional do IEP, Alberlando Alves da Silva

O POVO recebeu ontem, 12, o Selo IEP de Sustentabilidade, que foi entregue durante o Fórum IEP de Sustentabilidade, no Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. Com o tema "Investimento Social Inovações Sustentáveis", o Fórum é realizado até esta sexta, 13, pelo Instituto de Educação Portal (IEP), e está na 17ª edição. O Selo foi entregue pelo coordenador educacional do IEP, Alberlando Alves da Silva, à psicóloga Isabelle Nascimento, supervisora de Recursos Humanos do O POVO.