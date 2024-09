Boninho deixa Globo após 40 anos e não estará no comando do BBB25

Foto: MARCOS ROSA/ GLOBO Ex-funcionários do Big Brother Brasil denunciam Boninho por assédio moral

O diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido como Boninho, anunciou sua saída da TV Globo nesta sexta-feira, 13. Em publicação nas redes sociais, Boninho divulgou que decidiu “seguir com outros caminhos” e deve deixar a emissora este ano.

“Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos de idade, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, escreveu.

Filho do publicitário e também diretor de televisão Boni, Boninho seguiu os passos do pai e iniciou sua trajetória no audiovisual brasileiro em 1978, ao integrar a equipe da Rádio Excelsior FM.

Chegou à Globo na década de 1980, assumindo a direção de videoclipes, quadros televisivos e inúmeros programas exibidos na grade de programação dos canais da Rede Globo. Boninho foi um dos responsáveis pela criação do Multishow, canal por assinatura da Globo com foco na música.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Boninho se despede do BBB: 'Sigo espectador e torcedor'

Em seus 40 anos de carreira na emissora, o diretor se destacou ao comandar os projetos “No Limite”, “Superstar”, “Popstar”, “The Voice Brasil” e “The Voice Kids Brasil”. O reconhecimento nacional veio, principalmente, com o “Big Brother Brasil” (BBB), reality show que dirige desde a estreia.

Citando o apelido que ganhou dos espectadores por ser a figura que comanda grande parte dos programas da TV Globo, Boninho desabafou: “Nem sei como será o Big Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor.”



“Mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como, aliás, sempre foi nossa relação”, contou Boninho ao acrescentar que está “animado com as possibilidades que estão em meu futuro”.

Na declaração, o diretor também falou sobre a sua saída do comando do BBB e afirmou que não estará no reality do próximo ano: “Deixo meu amor no projeto para usarem no BBB 25, que vai ser lindo! Ah, meu BBB. Depois venho me despedir com calma”.