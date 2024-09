'Prévia' do PIB recua menos do que o previsto

A economia brasileira encolheu 0,41% em julho ante o mês anterior, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB). A desaceleração no mês foi menor do que a média das previsões do mercado, de acordo com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de queda de 0,50%. No acumulado do ano, a variação do IBC-Br chega a 2,61%, ante o mesmo período de 2023, e a 2,03% nos últimos 12 meses.

O IBC-Br serve para observar o ritmo da atividade econômica ao longo dos meses. O indicador vinha apresentando seguidas altas desde abril, após cair 0,17% em março. Em junho, havia registra variação positiva de 1,36% (dado revisado ontem pelo BC).

ACIMA DO POTENCIAL

A avaliação dos economistas é de que os dados seguem apontando para um crescimento da atividade econômica acima do potencial do País. Pelos cálculos do banco, o crescimento do IBC-Br passou de 2,86%, em junho, para 3,22% em julho pelo critério da média móvel trimestral anualizada e dessazonalizada, acima do crescimento potencial do País, que está entre 2,0% e 2,5%.

Para o economista da LCA Consultores, Rodrigo Nishida, a retração em julho deveu-se a fatores pontuais, como a base de comparação alta, uma contração na indústria e a acomodação da produção agropecuária. Para ele, a economia segue forte, especialmente nos setores mais cíclicos, como os serviços, o comércio e a indústria de transformação. "A atividade econômica segue aquecida no terceiro trimestre", enfatiza Nishida.