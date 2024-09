Tradição de 50 anos, procissão dos bombons movimenta Juazeiro do Norte

Foto: Denilson Rodrigues/O POVO ROMARIA de Nossa Senhora das Dores, destaque na programação religiosa

A festa e romaria de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, segue até hoje, dia 15. A expectativa da Secretaria de Turismo e Romaria é de que participem cerca de 300 mil devotos da programação de festejos.

Na programação deste sábado, 14, será realizada a tradicional procissão dos meios de transporte dos romeiros, conhecida como a "procissão dos bombons".

O cortejo é realizado desde 1974, e neste ano comemora 50 anos de tradição. A procissão tem início às 14h, na Avenida Castelo Branco.

"É uma homenagem feita por aqueles que são os protagonistas da nossa missão fundada pelo Padre Cícero Romão. É uma expressão de intercâmbio, onde os romeiros passam, ornam os seus meios de transporte, o povo de Juazeiro oferece água aos romeiros e eles, como um gesto de gratidão, doam bombons às crianças da cidade", explica o pároco e reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, padre Cícero José.

"Os bombons já estão prontos para fazer a entrega e para mim é uma benção distribuir para as crianças, é muito bonito a gente jogar e eles pegarem, para nós é uma alegria, minha mãe que me ensinou e todo ano eu faço."

O secretário de Turismo e Romaria, Renato Williams, entrevistado na semana pela rádio O POVO CBN Cariri, disse que o público esperado para esse ano está dentro do padrão das edições anteriores. Ele explica que o grande número de visitantes faz a população da Cidade quase dobrar, o que demanda mudanças na segurança e infraestrutura do município.

"É um número muito grande e daí se dá uma grande operação. Nós temos os agentes de trânsito trabalhando em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A prefeitura coloca banheiros químicos nos locais de maior movimentação e o trânsito também é modificado", informou.

No domingo, 15, dia de Nossa Senhora das Dores, há quatro principais momentos que devem marcar o encerramento da festa e romaria dedicada à mãe dolorosa:

A missa solene das 9h, que deve ser presidida pelo bispo da Diocese de Crato, dom Magnus Henrique Lopes e concelebrada por grande parte do clero diocesanoA celebração da bênção do chapéu e despedida dos romeiros, ao meio dia, com o tradicional canto do "Adeus Maria". A procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores percorre as principais ruas do Centro de Juazeiro, a partir de 15h, saindo da Basílica e, no retorno à Basílica acontece a bênção do Santíssimo Sacramento, seguida por show pirotécnico.