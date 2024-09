Foto: Robyn Beck / AFP Emmy 2024: vencedores

Com 25 indicações, Sh?gun, série sobre o Japão feudal do século XVII, acumulou o maior número de indicações, mas acabou perdendo várias. The Bear (O urso), com 23 indicações, arrastou as categorias de comédia no Emmy. Na foto, o protagonista Jeremy Allen White levou o bicampeonato na categoria "Melhor Ator em Série de Comédia". Ele está ao lado de Liza Colon-Zayas, vencedora de melhor atriz coadjuvante e Ebon Moss-Bachrach, melhor ator coadjuvante, ambos no elenco de O Urso.