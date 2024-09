lançamento de livro na OAB-Ce

O advogado Hélio Leitão lançou, na ontem, 17, o livro "Escrevinhando sobre quase tudo" durante evento realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE). A obra reúne uma coleção de artigos que Leitão publicou no jornal O POVO entre os anos de 2020 e 2024. Os textos abordam uma ampla gama de assuntos, incluindo migração, direitos humanos, críticas ao governo Bolsonaro, questões relacionadas à advocacia e casos emblemáticos da ditadura militar no Brasil.

A capa do livro foi criada por Socorro (Coca) Torquato, e a introdução é assinada pela publicitária Maria João Amado, neta do renomado escritor Jorge Amado. A apresentação oficial do evento ficou a cargo de Sydney Sanches, que preside o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB).