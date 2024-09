Obras do Hospital da UFCA começarão até junho de 2025; custo será de R$ 285 milhões por ano

Foto: Luyan Costa - Dcom/UFCA CAMPUS Juazeiro do Norte da UFCA

O Hospital Universitário do Cariri (HUCA), da Universidade Federal do Cariri (UFCA), deve começar a ser construído até o fim do primeiro semestre do próximo ano. A informação foi confirmada em primeira mão pelo presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta sexta-feira, 20.

“Nós devemos celebrar a contratação da empresa que vai fazer o projeto arquitetônico no início da próxima semana. Já conseguimos finalizar o processo de doação do terreno para a universidade. Celebraremos neste sábado o contrato de gestão e, a partir daí, temos condições legais de iniciar a preparação da construção do hospital. A empresa deve levar de quatro a seis meses para entregar os projetos arquitetônicos. Enquanto isso, providenciaremos o processo de licitação”, informou.

A Ebserh será a empresa responsável pela administração do hospital. Segundo Chioro, a manutenção do hospital terá um custo anual previsto em R$ 285 milhões. A construção da unidade tem um custo total de operação orçado em R$ 260 milhões, o que inclui a compra e instalação dos equipamentos médicos. O equipamento será construído em um terreno de 67 mil m² doado pelo Governo do Estado no campus Juazeiro do Norte.

O projeto do Hospital Universitário da UFCA prevê a instalação de 160 leitos comuns, 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), salas cirúrgicas e ambulatórios clínicos. A unidade irá atuar na formação de alunos dos cursos da área da saúde, além de prestar serviços que devem beneficiar 1 milhão de pessoas da região. Segundo a Ebserh, o hospital irá focar em casos de alta complexidade em áreas diversas, viabilizando novas pesquisas médicas.

“O hospital terá um papel fundamental no SUS da região. Com destaque na área de alta tecnologia em cardiologia, neurologia, especialidades ambulatórias, na área de diagnose, com ressonância e tomografia, em oncologia, com radioterapia e quimioterapia. Pretendemos que o hospital tenha modernas tecnologias na área de saúde digital, de robótica com recursos para assistência e ensino”, disse Chioro.

O presidente da Ebserh acredita que, com a consolidação do hospital na região do Cariri, novos cursos na área da saúde poderão ser disponibilizados na UFCA, incluindo programas de residências médicas multiprofissionais e pós-graduação stricto sensu, com cursos de mestrado e doutorado.

O contrato para a gestão do Hospital Universitário do Cariri pela Ebserh será assinado neste sábado, 21. A nova data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), após o cancelamento do evento anterior devido a problemas de saúde do ministro Camilo Santana (PT).

A solenidade será realizada na UFCA, Campus Juazeiro do Norte, às 10h, com as presenças do ministro, do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente da Ebserh, Arthur Chioro, e do reitor da UFCA, Silvério de Paiva.