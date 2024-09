Campanhas eleitorais afetadas pela violência

Foto: O POVO CAPA

O violência cotidiana que é realidade nos municípios também tem seus impactos nas campanhas eleitorais. Políticos têm denunciado serem alvos de ataques ou ameaças até em algumas das cidades mais importantes do Estado. A reportagem do O POVO de quarta-feira, 18, retrata casos, como o de Caucaia, em que três dos quatro candidatos a prefeito da cidade denunciaram casos de violência; ou como a ameaça sofrida pela ex-governadora Izolda Cela, que é candidata em Sobral. A matéria, que figurou na manchete do O POVO, ainda mostra a mobilização de autoridades para apurar as denúncias.