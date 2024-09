Fortaleza registra aumento de 28% em ataques cibernéticos nos últimos 12 meses

Foto: James Osborne/Pixabay/Divulgação CIBERATAQUES tem atingido com força também o setor financeiro e o da educação

O número de ataques cibernéticos em Fortaleza teve aumento de 28% em 12 meses, conforme dados compilados pela TI Safe, empresa de cibersegurança que realizará um evento na capital cearense na próxima terça-feira, 25, para debater o tema.

Ainda conforme o levantamento, o setor de saúde é o mais afetado, concentrando cerca de 40% dos ataques. Hospitais e clínicas são os principais alvos nesse segmento, com tentativas de roubo de dados e uso de ransonware, espécie de sequestro de dados com exigência de pagamento para que a vítima restabeleça o acesso às informações “raptadas”.

Logo em seguida aparece o setor financeiro com 35% dos incidentes verificados. No caso dos bancos e demais instituições do setor, as principais ameaças são as fraudes eletrônicas e o uso do phishing, que usa mensagens como iscas para acessar as informações da vítima.

Por fim, o ramo da educação fecha o ranking dos três setores mais visados pelos hackers, com 15% dos casos. A maioria dos ataques acontece na tentativa de invadir redes e acessar dados sensíveis de escolas e universidades.

Conforme, Marcelo Branquinho, fundador e CEO da TI Safe, para prevenir essas ameaças as “empresas locais têm aumentado significativamente seus investimentos em soluções de cibersegurança em 20%, com foco em tecnologias de detecção e resposta a incidentes”.

O evento a ser realizado em Fortaleza, terá como público-alvo engenheiros de automação, gerentes de tecnologia da informação, gerentes de segurança, entre outros profissionais da área.

SERVIÇO:

Evento: Roadshow da TI Safe

Local: L'O Restaurante, Av. Pessoa Anta, 217, Centro, Fortaleza

Horário: 19h às 22h

Inscrições gratuitas neste link

