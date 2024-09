Espaço Social é inaugurado no bairro Dias Macedo, em Fortaleza

Foto: Gabriela Almeida Elmano inaugura Espaço Social no Dias Macedo

O Governo do Ceará inaugurou, na noite desta segunda-feira, 23, um Espaço Social no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. Por meio do equipamento, que contou com um investimento de R$ 841 mil, serão ofertados cursos profissionalizantes, atividades de lazer e esportes para a comunidade.

No evento de inauguração estiveram presentes o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e a atual titular da Proteção Social do Estado (SPS), Onélia Santana.

Elmano destacou que o local estava fechado há mais de dez anos e que foi investido R$ 841 mil para reabrir o espaço e entregá-lo a comunidade

"O que faltou foi o olhar que se teve agora, de poder dialogar com a comunidade, vir aqui fazer um investimento e abrir [o espaço]", destacou ele, reforçando o poder de socialização do ambiente.

De acordo com a secretária, esse é o segundo Espaço Social a ser entregue pela SPS, que detém a responsabilidade pela iniciativa. No início desse mês foi entregue o primeiro, no bairro Quintino Cunha.

Um terceiro equipamento do tipo deve ser entregue até o fim de outubro próximo, na Barra do Ceará. "Nós estamos construindo espaços sociais importantes para as comunidades. Eu fico muito feliz", destacou Onélia, frisando a oportunidade de emprego que o local irá viabilizar.



Espaço conta com quadra de basquete e uma brinquedocreche. Além disso, também serão ofertados no equipamento, entre outras coisas, aulas de informática, artes marciais, balé, zumba e cursos profissionalizantes como de massagista, pedreiro, bombeiro hidráulico, manicure, massagista e costura.

Conforme Ónelia, quem completar 85% de presença em um dos cursos ofertados vai ganhar o equipamento necessário para começar a trabalhar na área, o que deve impulsionar a geração de renda.

Governador foi o responsável, junto a Onélia e a uma criança que representava o bairro, por cortar o laço de inauguração. Logo em seguida eles realizaram uma visita pelos cômodos, junto da população.

Em uma das salas visitadas estava ocorrendo uma aula experimental de balé infantil. Entre os pequenos bailarinos estava Maria Eloisa, de cinco anos. O pai dela, Mario Costa, 30, esperava do lado de fora e conta que era o sonho da filha começar na atividade de dança.

"A gente nem falou pra ela (que ia ter balé no espaço), pois ela é muito ansiosa, se falasse pra ela seria pior. Mas achei muito bom, de verdade, aqui tava precisando de um local assim", diz o cantor.

Em uma salinha próxima, Maria do Socorro 71, olhava da janela orgulhosa para a neta, Ana Maisa, 8, que distraída do que ocorria lá fora participava de uma aula inaugural de Jiu-jitsu. "Tem que inventar alguma coisa pras crianças, e elas gostam", diz a idosa.

Depois de do evento uma parte da população ainda permaneceu no local, conhecendo as salas e os serviços oferecidos. Lunna Costa, 15, chegou com um grupo de amigos e buscou se informar sobre os cursos que seriam ofertados. Ficou feliz em saber que terá a oportunidade de ter aulas de informática.

"Minha mãe não é muito a favor de eu sair do bairro, ela não gosta que eu saia muito sozinha. E como é no bairro, aqui eu já tenho amigos então a gente vem todo mundo junto, eu acho bem melhor, mais seguro", disse a estudante, ao apontar os benefícios do local.