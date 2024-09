Posto do Detran de Messejana passa a funcionar no shopping Giga Mall

Foto: Hiane Braun/ Governo do Ceará Posto do Detran foi inaugurado no GigaMall Messejana

Um novo posto do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) foi inaugurado no subsolo do Giga Mall Messejana em uma cerimônia realizada nesta terça-feira, 24. A nova unidade substitui o antigo endereço que funcionava na avenida Frei Cirilo, 4561. Com este, somam 136 unidades de atendimento do serviço público em todo o Ceará, sendo 11 em Fortaleza.

O equipamento oferece todos os serviços do Detran, como primeiro emplacamento, vistoria e atualização de endereço, renovação e 2ª via de CNH, exames teóricos de Legislação e transferência veicular.

O governador Elmano de Freitas pontuou que a instalação do novo posto no shopping é um exemplo de ganho para todos. “Aqui estamos oferecendo comodidade ao cidadão, ajudando a quem está gerando emprego, ajudando o empregado a trabalhar e ao servidor do Detran e as pessoas que realizam os atendimentos a trabalharem em condições dignas”, diz.

Conforme o superintendente do Detran, Michel Mourão, a parceria com o shopping Giga Mall é uma expansão para que o cidadão tenha fácil acesso aos serviços públicos. “Messejana já tinha um posto, só que em uma estrutura menor, e agora com esta parceria estamos com essa área maior e com todos os serviços disponíveis, sem exceção”, disse.

Ele pontua também que a chegada do posto ao shopping representa a capacidade da população de ter os serviços centralizados em local de fácil encontro.

Já o superintendente do Giga Mall, Regis Tavares, o posto é mais um serviço ofertado para a população e que se alinha com o propósito do shopping, sendo o principal serviço ofertado para a população.

“É uma estrutura totalmente nova de acordo com os novos padrões de projeto do Detran, tem ampla infraestrutura, ar condicionado, conforto, segurança e estacionamento. E diferente dos outros shoppings, a vistoria vai funcionar ao lado do posto de atendimento, sem precisar mudar de pavimento”, conta.

A expectativa é que sejam ofertados, em média, 350 atendimentos por dia, entre os setores de Registro de Veículos e de Habilitação. O atendimento é realizado por meio de um agendamento a ser feito pelo site do Detran Ceará.

A população passa a ter acesso ao posto de atendimento a partir desta quarta-feira, 25, no subsolo do Shopping Giga Mall.

Serviço

Posto de Atendimento do Detran no Giga Mall

Endereço: Rua José Hipólito, 264 - Messejana, subsolo do shopping