evento NO SESI CENTRO

Foi realizado, ontem, 25, no Sesi Centro, o quinto evento de 2024 do Programa O POVO Educação em parceria com o Sesi/Senai Ceará. Com participação dos estudantes da entidade, foram realizadas as palestras "Cultura Maker: transformando ideias em realidade", com Bergson Amaral (professor do Sesi Ceará) e "Habilidades Sociais para Jovens: preparando-se para o futuro", com Lidiane Silva Falzone (psicóloga do Trabalho). O próximo evento ocorrerá no dia 4 de outubro no Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143, Centro). As inscrições são abertas ao público e podem ser feitas pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/o-povo-educacao-sesi-senai/2559858 ).