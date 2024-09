Governo dobra sistema de radiocomunicação para forças da segurança do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS GOVERNO do Estado do Ceará entrega equipamentos de radiocomunicação

O Governo do Ceará dobrou o sistema de radiocomunicação para as forças de segurança com a entrega de 3.600 novos equipamentos e licenças que permitem a ampliação do sistema usado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O governador Elmano de Freitas (PT) esteve presente na solenidade de entrega dos equipamentos na noite da quarta-feira, 25, e afirmou que investimento é de R$ 1 milhão por mês, a mais do que já existe, em comunicação para as forças de segurança.

Com a implementação, o Ceará passa a ter a maior rede integrada de radiocomunicação das Forças de Segurança do Brasil, com mais de 10.400 dispositivos.

O governador Elmano afirmou que a iniciativa permite a comunicação entre as bases, delegacias e viaturas para se facilitar a conversação entre as forças de segurança. Com a implantação da tecnologia, o Ceará se torna o estado com melhor rede de comunicação das forças de segurança, o que resulta na maior condição para que as forças de segurança possam atuar no enfrentamento ao crime.

"Nós permitimos a comunicação entre as nossas bases, delegacias, viaturas, para se facilitar o trabalho de comunicação entre as forças de segurança para melhorar a atuação das nossas forças. Estamos fazendo investimento de mais de um milhão de reais por mês", afirma Elmano.

Elmano ainda falou sobre a importância no investimento em Segurança Pública. "Isso é para dar melhores condições para que a nossa força de segurança possa atuar no enfrentamento ao crime. O que importa mesmo é o resultado de garantir paz e tranquilidade. Para isso tem que garantir maior força no efetivo, mais viatura, mais condições de armamento, mais tecnologia. Estamos aumentando o número de torres que serão usadas", ressaltou.

Estiveram presentes também o titular da SSPDS, Roberto Sá, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Klenio Savyo, o delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, o diretor geral da Academia Estadual de Segurança Pública (AESP), delegado Leonardo Barreto.

O presidente da Empresa de Tecnologia de Informação do Ceará (Etice), Francisco Barbosa, aponta que a ideia dos equipamentos é dar mais condições de comunicação à Polícia. "A gente trouxe essa tecnologia mundial que é usada hoje na Europa para o Estado do Ceará", afirma.

De acordo com Barbosa, os 184 municípios estão cobertos pela rede de rádio e o número de antenas aumentou para 214, o que faz o Ceará ter a maior cobertura de rádio do Brasil. Existem dois tipos de rádio, sendo que um funciona como rádio e um outro aparelho de rádio que funciona como celular, dois aparelhos distintos. Também existem licenças para que seja possível baixar um aplicativo em um aparelho celular e transformar em um aparelho de rádio.

Em uma operação ampla, onde há necessidade de um contingente maior, é possível baixar o aplicativo para que seja utilizado no celular de outros policiais e de pessoas que estejam envolvidos para que todos estejam na mesma frequência de forma coordenada e estruturada.

De acordo com Roberto Sá, somados, o montante é de quase 11 mil equipamentos em todo o Estado, incluindo as áreas urbanas de todos os municípios e os principais distritos em área de praia ou área rural.

Durante a noite desta quarta-feira, 25, houve a saída dos profissionais de segurança que participavam da Operação Saturação, com mais de 150 agentes que atuam de forma ostensiva nos locais onde há o maior índice de criminalidade.

O secretário da Segurança Pública destacou que as informações sobre locais e horários com mais índice de criminalidade são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e que, a partir do estudo, é definido o patrulhamento preventivo. Sá ainda ressaltou que as operações ocorrerão em outros dias, ainda com base nesse estudo.