Colombiano preso por roubo milionário a joalheria é extraditado para Fortaleza

Foto: pf/ DIVULGAÇÃO Suspeito deve chegar à capital cearense nesta quinta, 26, de acordo com a PF

Um colombiano preso por roubo à joalheira Tânia Joias, no shopping Iguatemi, em Fortaleza, em junho de 2021, foi extraditado nessa quarta-feira, 25, com destino a Fortaleza. Ele foi capturado em março deste ano na Colômbia. O suspeito era procurado pelo crime no qual foram subtraídos R$ 9 milhões em relógios e joias.

Com informações obtidas pelo O POVO, com uma fonte da Polícia Federal (PF), o suspeito, identificado como Jefferson Geovanny Ortiz Gonzalez, 36, desembarcou nesta quinta-feira, 26, na capital cearense e deverá ser encaminhado para o sistema penitenciário do Estado.

A extradição do suspeito aconteceu por meio de um tratado entre Brasil e Colômbia. A transferência de Jefferson foi realizada por meio da Diretoria de Cooperação Internacional (DCI) e Adidância da Polícia Federal, em Bogotá, com apoio da Polícia Nacional da Colômbia.

O suspeito é apontado como um dos autores do crime milionário, sendo responsabilizado por furto qualificado e associação criminosa. No Ceará, a investigação do roubo milionário foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Polícia Federal.

Na época do crime, os quatros suspeitos do roubo à joalheiria foram identifcados, sendo todos colombianos e especialiados em crimes internacionais. Entre os capturados estão Andrés Manuel López Pataquiva, 37, preso em 2021, no Paraguai, e Jefferson Geovany, preso na Colômbia.

Os outros, identificados como Libardo Antonio Gonzalez Dias e Gustavo Andres Gomez Calvo, seguem foragidos. Os alvos tiveram alerta vermelho emitido pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) para captura.

Relembre o caso

Em junho de 2021, um roubo a joalheria em Fortaleza resultou perda de R$ 9 milhões da loja e na morte de uma vendedora, que foi baleada durante a ação. As investigações policiais afirmaram que os criminosos entraram no local por meio de uma loja vizinha, onde fizeram um buraco para ter acesso à loja.

Uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre o caso detalhou que “enquanto os acusados Libardo Antonio Gonzalez Dias e Andres Manuel Lopez Pataquiva estavam no interior da loja vitimada realizando a subtração dos relógios e das joias, os infratores Jefferson Geovanny Ortiz Gonzalez e Gustavo Andres Gomez Calvo permaneceram no interior do Shopping Iguatemi dando cobertura e observando a vigilância do mencionado Shopping”.

Ainda segundo a denúncia, após a ação, durante a madrugada do dia 26 de junho de 2021, os acusados se evadiram pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Os suspeitos chegaram pela manhã no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Eles utilizaram documentação falsa para a compra das passagens e para o embarque. O grupo de colombianos é considerado especializado em furtos a joalherias, já tendo desenvolvido ações em países como Colômbia e Tailândia.

O advogado Kaio Castro informou que referente a um deles, a defesa já obteve alvará de soltura. "Sobre o extraditado, aguardamos julgamento de recurso interposto no TJCE, pois o delito de furto além de não possuir uma pena alta, a conduta é desprovida de violência e gravidade, portanto, aguardamos que a justiça se distancie da repercussão e possa aplicar medidas alternativas da prisão ou até mesmo uma pena justa e proporcional", informou por meio de nota.

Atualizada às 15h37min