Crianças participam de mutirão de limpeza na Praia do Poço da Draga

Foto: FÁBIO LIMA PRAIA do Poço da Draga recebeU mutirão de limpeza

Em celebração ao Dia Mundial da Limpeza, que acontece na terceira semana do mês de setembro, a Praia do Poço da Draga, em Fortaleza, recebeu cerca de 55 crianças, entre 8 e 11 anos, para mutirão de limpeza na manhã desta sexta-feira, 27. A proposta era ter um momento de orientação educativa a respeito do zelo com o meio ambiente, descarte correto de lixo e preservação dos oceanos.

O Movimento Plástico Transforma, em parceria com a SOLOS, startup de impacto social que desenvolve soluções inteligentes de economia circular, contou com o apoio da Prefeitura de Fortaleza para promover o evento.

Segundo Beatriz Geraldes, integrante da equipe de comunicação do Movimento Plástico Transforma, a iniciativa busca conscientizar e educar sobre a importância do descarte correto de plásticos. “Enquanto um grupo recebe uma capacitação sobre como funcionam os materiais, sobre os tipos de resíduos, reciclagem, descarte adequado, o outro vai para campo coletar os despejos”, explica Beatriz.

“Nosso grande sonho é fazer a reciclagem acontecer no Brasil. O que conseguirmos reciclar, vamos destinar para o projeto Re-ciclo. Todo esse material vai ser encaminhado para as cooperativas que destinam para as indústrias”, afirma Laila Suerdieck, realizadora do SOLOS.

De acordo com Fernanda Maluf, uma das integrantes do Movimento, se descartado de forma correta, o plástico pode ser transformado em novos produtos.

Nesta manhã, participaram da ação estudantes do colégio Farias Brito Júnior Sul. “Estar aqui hoje faz com que as crianças saiam da teoria e tenham essa vivência”, diz Andrea Gradvohl, psicóloga da escola.

Para a professora de Ciências da instituição, Iraides de Abreu Rodrigues, “esse evento deu um 'up' para eles. Espero que aproveitem”.

As últimas edições dos projetos já realizaram o mesmo trabalho na Praia de Camaçari, na Bahia, e na Praia de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco.