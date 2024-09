Elmano reconhece custo elevado para times do Cariri jogarem no Romeirão e promete subsídio

Foto: Tatiana Fortes / Gov do Ceará Inauguração do Estádio Romeirão em Juazeiro Do Norte aconteceu em 2022

Em entrevista exclusiva para a Rádio O POVO CBN Cariri, nesta sexta-feira, 27, o governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), comentou sobre as dificuldades dos clubes de futebol da região que engloba Crato, Juazeiro e Barbalha de utilizarem a Arena Romeirão. O petista prometeu subsídio aos times para diminuir o custo por jogo na praça esportiva, que é por volta de R$ 5 mil reais.



“Os clubes aqui do Cariri têm razão. A minha determinação para o secretário de esportes, é que ele reúna com a direção do Romeirão para que possamos fazer o subsídio. Na minha opinião, não tem sentido uma obra tão importante, o Romeirão novo, com a qualidade que temos, e os times do Cariri não poderem utilizar pelo custo que é no dia do jogo. Meu compromisso com os times é que vamos subsidiar para que eles possam utilizar o Romeirão sem o custo que tem hoje”, comentou.



A ideia é trazer clubes como Icasa, Guarani de Juazeiro, Barbalha e Crato para jogos na Arena Romeirão, espaço que tem sido pouco utilizado pelas equipes diante da inviabilidade financeira. Em paralelo, Elmano Freitas ressaltou a necessidade de utilizar o estádio para outras atividades além do futebol, como eventos e atividades culturais – algo que movimenta a receita do equipamento.



“Um governante deve pensar em como fazer para um estádio custear, minimamente, suas despesas. Efetivamente, a solução que temos para o Romeirão e outros estádios é que ele possa ser utilizado para eventos e atividades culturais. Assim não será diferente no Romeirão. O que temos que buscar são parcerias com o setor privado para shows e eventos religiosos na Arena Romeirão, para que tenhamos outros eventos que tragam novas receitas para o estádio”, disse.



Governador Elmano Freitas (PT) em entrevista na Rádio O POVO CBN Cariri Crédito: Lucas Almeida/Ascom

Arena Romeirão foi inaugurada em 2022 e reforma custou R$ 90 milhões



A Arena Romeirão foi inaugurada em março de 2022. O Estádio Mauro Sampaio passou por uma reforma e ampliação de espaço, com custo total de R$ 90 mil. A estrutura tem capacidade para 17 mil pessoas e foi totalmente modernizada.



Com o intuito de estimular o esporte na Região do Cariri, a Arena conta com todas as exigências da CBF. A estrutura pode, inclusive, receber fases iniciais de competições internacionais como a Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.