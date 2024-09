Morre aos 89 anos a atriz britânica Maggie Smith, famosa por 'Harry Potter' e 'Downton Abbey'

Foto: Niklas HALLE'N / AFP A atriz britânica Maggie Smith posa na chegada para o BAFTA British Academy Film Awards na Royal Opera House em Londres em 14 de fevereiro de 2016. A atriz britânica vencedora do Oscar Maggie Smith, uma estrela do palco e da tela por mais de sete décadas, morreu no hospital em Londres na sexta-feira, anunciaram seus filhos, provocando uma enxurrada de homenagens.

A atriz Maggie Smith, mundialmente conhecida como a sarcástica avó aristocrata de “Downton Abbey” e como a professora Minerva McGonagall de “Harry Potter”, entre dezenas de outros papéis, morreu nesta sexta-feira (27) aos 89 anos.

Smith, ganhadora de dois Oscars, "faleceu pacificamente, no hospital, nesta manhã", anunciaram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, em um comunicado.

"Ela era uma pessoa muito reservada, mas estava com seus amigos e familiares nos momentos finais de sua vida. Deixa dois filhos e cinco netos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", acrescentaram.

Suas atuações como a professora McGonagall, que pode se transformar em um gato, na saga “Harry Potter”, e como Violet, a personagem de humor mordaz que interpretou na série de TV “Downton Abbey”, aumentaram sua popularidade nos últimos anos.

Smith também ganhou os Oscars de Melhor Atriz por "Primavera de uma Solteirona" (1969) e de Melhor Atriz Coadjuvante por "California Suite" (1978), tornando-se parte de um seleto grupo que conquistou a estatueta em ambas as categorias.

Sua carreira foi marcada pela diversidade de papéis e gêneros, desde a madre superiora em “Mudança de Hábito” (1992), ao lado de Whoopi Goldberg, passando por uma mulher neurótica em "Uma Janela para O Amor" (1986) e uma idosa sem-teto em "A Senhora da Van" (2015).

- A popularidade com ‘Downton Abbey’ -

Sua fama disparou com o papel da condessa viúva em “Downton Abbey”, exibida entre setembro de 2010 e dezembro de 2015.

Sua popularidade com essa série foi tão grande que a atriz comentou em 2017 que não podia mais sair na rua sem ser reconhecida, algo que não aconteceu mesmo após ganhar seus Oscars.

"É ridículo: levava uma vida perfeitamente normal até ‘Downton Abbey’. Eu ia ao teatro, a galerias e outros lugares sem problema. Agora não consigo mais", explicou.

A atriz, que participou de mais de 50 filmes, recebeu 58 prêmios e 157 indicações ao longo de sua carreira, incluindo seis ao Oscar.

Maggie Smith também conquistou três Globos de Ouro e cinco prêmios BAFTA, entre eles um honorário.

Ao saber de sua morte, o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, afirmou que a longa carreira da atriz fez dela "um verdadeiro tesouro nacional".

- Início no teatro -

Nascida em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Smith começou a atuar nos palcos do Oxford Playhouse no início dos anos 1950. Depois ingressou nas companhias de teatro londrinas Old Vic e Royal National Theatre, ao lado de seu primeiro marido, o ator Robert Stephens, com quem teve dois filhos.

Após divorciar-se de Stephens em 1974, ela se casou no ano seguinte com o dramaturgo Beverly Cross, com quem viveu por 23 anos, até a morte dele em 1998.

Smith, uma das artistas mais reconhecidas do Reino Unido, foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico em 1990 e recebeu a Ordem dos Companheiros de Honra em 2014 por seus serviços ao país no campo das artes.

A atriz sobreviveu a um câncer de mama diagnosticado em 2007, o que não a impediu de participar, dois anos depois, de “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”, enquanto passava pelo tratamento de quimioterapia.

