Facções estariam restringindo campanhas

Foto: o povo capa

Territórios proibidos e ameaças. Este é o cenário que alguns candidatos às eleições deste ano têm enfrentado. A matéria, destaque na manchete da edição de quarta-feira, 25, do O POVO, detalha que as polícias Civil e Federal investigam relatos de postulantes à Câmara Municipal de Sobral, denunciando que facções criminosas estariam restringindo campanhas nos bairros onde agem. O POVO teve acesso a depoimentos feitos por candidatos a vereador à PF ao longo deste mês de setembro. Dois deles afirmaram que as facções cobram R$ 60 mil para permitir campanhas eleitorais nesses territórios.