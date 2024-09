Já é Réveillonem tempos eleitorais

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 24.09.2024: Divulgação das atrações do Reveillon de Fortaleza 2025, com presença de Alexandre Pereira e Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Foi uma surpresa quando a Prefeitura de Fortaleza divulgou que as primeiras atrações do Réveillon 2025 seriam anunciadas na última terça-feira, 24, visto que a programação dos últimos dois anos foram reveladas entre os meses de outubro e novembro. Em evento realizado na Ponte dos Ingleses, ponto reformado da Praia de Iracema, o secretário de Turismo, Alexandre Pereira, confirmou que serão dez atrações musicais divididas entre três dias de festa.

Os nomes de peso envolvem cantores com décadas de carreira, a exemplo de Marisa Monte com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, Vanessa da Mata e Paralamas do Sucesso, e artistas contemporâneos que dominam as paradas musicais das plataformas de streaming, como Pedro Sampaio e Matuê. Já a expectativa é que a festa movimente R$ 4 bilhões na economia, quantia mencionada pela Pasta e divulgada em matéria do O POVO.

As informações chegam até o público poucos dias antes do primeiro turno das eleições municipais e também podem ser uma tentativa de alavancar a popularidade de José Sarto (PDT) nas pesquisas eleitorais, uma vez que a capital cearense segue com a proposta de atrair turistas e oferecer o "maior do Réveillon do Brasil".

Na próxima semana ainda serão divulgadas outras duas grandes atrações, enquanto a classe artística da capital cearense aguarda ser incluída no line-up de uma das principais festas do calendário fortalezense.