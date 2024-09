Furacão Helene deixa 88 mortos e milhões sem energia no sudeste dos EUA

Foto: Melissa Sue Gerrits/Getty Images/AFP Um homem observa a remoção de escombros na Avenida Catawba após o furacão Helene em 29 de setembro de 2024 em Old Fort, Carolina do Norte. De acordo com relatos, mais de 60 pessoas morreram no sul devido à tempestade, e milhões ficaram sem energia. A Carolina do Norte foi aprovada para uma Declaração Federal de Grande Desastre.

Chuvas intensas causadas pelo furação Helene, no sudeste dos Estados Unidos, deixaram pelo menos 88 mortos, além de milhões sem energia, conforme a mais recente atualização. Ao todo, foram bilhões de dólares em destruição.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará áreas afetadas pela passagem da poderosa tempestade Helene.Biden "pretende viajar esta semana" para o sudeste dos Estados Unidos "assim que isso não for causar interrupções nas operações de resposta a emergências", disse o governo americano

Mais de 2 milhões de pessoas estavam sem energia neste domingo, 29, e uma parte delas ainda enfrenta a ameaça de inundações.

As mortes registradas até o momento ocorreram nos Estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia.

Segundo um xerife local, o número de fatalidades na Carolina do Norte ainda deve aumentar.

Helene atingiu a costa da Flórida como um furacão de categoria 4 na quinta-feira à noite e rapidamente se deslocou pela Geórgia, Carolinas e Tennessee, derrubando árvores, destruindo casas e fazendo córregos e rios transbordarem, sobrecarregando barragens. Fonte: Associated Press