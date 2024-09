Papa Francisco diz que ataques de Israel em Gaza e no Líbano são imorais e desproporcionais

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP O Papa Francisco celebra uma missa sagrada no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, em 29 de setembro de 2024. O papa está em uma viagem apostólica de quatro dias para Luxemburgo e Bélgica.

O Papa Francisco disse, neste domingo, 29, que os ataques de Israel em Gaza e no Líbano têm sido "imorais" e desproporcionais, e que a dominação militar ultrapassou as regras da guerra. Ele não mencionou Israel diretamente, no entanto, e disse que falava de forma geral, ao ser questionado sobre a morte de um dos membros fundadores do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Francisco afirmou que "a defesa deve sempre ser proporcional ao ataque".

"Um país que faz essas coisas - e estou falando de qualquer país - de uma forma superlativa, essas são ações imorais", disse o Papa.