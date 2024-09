Segundo suspeito de latrocínio contra policial militar é preso em Fortaleza

Foto: Divulgação/SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. Segundo suspeito de matar um policial militar foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

O segundo suspeito de cometer um latrocínio contra o policial militar Gledson Coelho de Araújo, 47, foi preso nessa sexta-feira, 27, em Fortaleza, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O primeiro suspeito foi preso em Pernambuco após o crime, registrado no bairro Jardim América, na capital cearense, em março deste ano.

O homem de 24 anos foi identificado por agentes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Núcleo de Inteligência (NUIP) do DHPP, que realiza as investigações do latrocínio.

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do suspeito e encontra-se à disposição da Justiça.

O suspeito possui antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas, crime contra a administração pública, furto qualificado, receptação, desacato, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integrar organização criminosa.

O primeiro suspeito do crime contra o agente militar, um homem de 28 anos, foi preso na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Na época, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Brejo Santo, unidade da Polícia Civil.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257 4807

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br