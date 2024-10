Bia Haddad perde para americana e cai na 3ª rodada do Torneio de Pequim

Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tenista brasileira Bia Haddad em jogo da segunda rodada do US Open 2024

A brasileira Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Pequim na terceira rodada, na madrugada de ontem. A tenista número 1 do Brasil foi derrotada pela americana Madison Keys por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e deixou a competição de nível WTA 1000 disputada na China.

O resultado encerrou uma série de cinco vitórias consecutivas nesta gira asiática. Ela vinha de título do Torneio de Seul, na Coreia do Sul. E, em solo chinês, venceu em sua estreia, sem, desta vez, conseguir embalar na chave. Ontem, ela parou na ex-número 7 do mundo.

Foi a segunda vitória da americana sobre a brasileira, que levou a melhor no primeiro confronto entre as duas, no ano passado. No entanto, perdeu da rival em Roma nesta temporada.

A queda precoce na capital chinesa impede Bia de se aproximar ainda mais do top-10 do ranking. Ela é a atual 12ª colocada e não deve deixar o posto até o fim da competição em Pequim. Além disso, a brasileira fica mais longe da vaga no WTA Finals, que conta com as oito melhores tenistas da temporada. No momento, ela é a 17ª da lista.

Bia fez bom início de partida, ao faturar a primeira quebra de saque. No entanto, a americana reagiu e empatou. Keys ganhou confiança e buscou nova quebra na reta final do set. Na segunda parcial, o roteiro foi invertido, com a americana abrindo 3/0. Bia empatou, mas não embalou. Keys voltou a crescer na reta final e definiu a partida com mais uma quebra

Com a vitória, a tenista americana, atual 24ª do mundo, vai enfrentar nas oitavas de final a belarussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e principal cabeça de chave em Pequim. A favorita eliminou a americana Ashlyn Krueger por duplo 6/2.

Outra estrela do torneio, a japonesa Naomi Osaka avançou ao derrotar outra americana, Katie Volynets, por 6/3 e 6/2. A dona de quatro títulos de Grand Slam vai encarar a americana Coco Gauff nas oitavas.

Também avançaram ontem a tcheca Karolina Muchova, a espanhola Cristina Bucsa, a polonesa Magda Linette e a russa Mirra Andreeva.