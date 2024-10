Polícia investiga se professor de ioga uruguaio suspeito de estupro fez vítimas em Fortaleza

Foto: Matheus Souza Fortaleza, CE, BR 21.07.24 -Movimentação de banhistas na Praia de Iracema (MATHEUS SOUZA ESPECIAL PARA O POVO)

Um professor de ioga uruguaio foi preso enquanto desembarcava em um aeroporto no Uruguai por suspeita de estupro e importunação sexual contra clientes em Aracati, a 147 quilômetros de Fortaleza, na quarta-feira, 24. O estrangeiro teria atuado também na Praia de Iracema, onde deu aulas de ioga. A Polícia investiga se ele também fez vítimas na Capital.

De acordo com o delegado Pedro Viana, a investigação começou em agosto quando uma vítima esteve na Delegacia de Defesa da Mulher, onde relatou ter sido vítima de abuso sexual pelo homem que se dizia instrutor.

A vítima relata que conheceu o uruguaio em Canoa Quebrada, ponto turístico, e que estava fragilizada passando por um processo de separação. Ela afirma que o estrangeiro aproveitou-se da situação emocional da mulher para oferecer um tratamento supostamente baseado na terapia holística.

No depoimento a mulher afirma que nos três primeiros encontros o homem foi profissional, mas que no quarto ele levou uma cachaça e fez com que a vítima ingerisse o líquido. Em seguida sacudiu a cabeça da mulher algumas vezes. Ela relata que sentiu uma tontura, perdeu as forças nas pernas e caiu. Depois disso o homem a teria levado para a cama e realizado o abuso sexual, segundo o delegado.

Conforme o delegado Pedro Viana, as investigações mostram que o homem viajava para Canoa Quebrada de seis em seis meses. Ele dava aulas de ioga e abordava as mulheres para falar sobre terapia holística. Uma das vítimas relata que foi abordada em um supermercado.

Possíveis vítimas do suspeito podem entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) pelo telefone (85) 3108.2950 – plantão 24 horas, sete dias por semana.