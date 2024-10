MEC anuncia R$9,8 milhões para construção de novo hospital veterinário no Crato

Foto: Antônio Rodrigues/ divulgação REPASSE federal para o hospital será feito para UFCA

Um novo hospital veterinário público será construído no Crato até 2026, com investimentos do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, R$ 9,3 milhões serão repassados pela União à Universidade Federal do Cariri (UFCA) para a primeira etapa da construção do Hospital Veterinário Universitário do Cariri (Hovet).

LEIA TAMBÉM | Obras do Hospital da UFCA começarão até junho de 2025; custo será de R$ 285 milhões por ano



O anúncio foi feito pelo secretário de Educação Superior, Alexandre Brasil, e pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, na manhã desta terça-feira, 1º. Os recursos são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

De acordo com o MEC, o prédio do hospital contará com bloco administrativo, salas de apoio acadêmico, bloco de laboratórios, bloco de atendimento clínico e bloco cirúrgico de pequenos animais, em uma área total de mais de três mil metros quadrados (m²).

O MEC informou ainda que R$ 3 milhões serão destinados à construção de um auditório multifuncional e salas de apoio para a UFCA— esses equipamentos devem ser entregues até novembro de 2025.

O ministro da Educação Camilo Santana participou de uma coletiva de imprensa antes da solenidade, onde discutiu os impactos dos investimentos na região. "O terreno para construir o hospital já está ok, e na semana passada nós assinamos o contrato do Hospital Universitário do Cariri, que será um grande hospital para atender toda a região, tudo isso faz parte do nosso processo de expansão das nossas universidades”, disse Camilo.

O investimento na primeira etapa da construção é de R$ 9,3 milhões, mas a data de início das obras ainda não foi divulgada. O novo Hospital Veterinário deve ser concluído em dois anos e integra um pacote de investimentos de R$ 25 milhões destinados pelo MEC ao Crato.

Esse valor, parte do novo PAC, visa impulsionar projetos em diversas áreas. O hospital veterinário será administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que gerenciará os recursos em parceria com a UFCA e a Universidade Regional do Cariri (Urca).



Fernanda Pacobahyba destacou que, hoje, não é preciso sair do Interior para ter uma educação de qualidade. Segundo Alexandre Brasil, as universidades precisam estar perto da população, vivendo a sua realidade e os desafios do território, que só são conhecidos por aqueles que ali vivem.

Na educação básica, serão feitos aportes de R$ 11 milhões para construção de uma escola de tempo integral. A escola municipal de ensino fundamental no bairro de Muriti vai atender 455 alunos. Ao todo, a educação do Crato receberá um investimento de R$ 25,2 milhões do governo federal.